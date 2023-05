Novo livro de fotos destaca experiência dentro da Ferrari na F1

A Motorsport Images, a maior coleção mundial de imagens automobilísticas e automotivas do mundo, lançou hoje um novo livro com muitos dos grandes nomes da história da Ferrari.

Ferrari: From Inside and Outside representa a primeira vez que dois lendários fotógrafos da Fórmula 1, Rainer Schlegelmilch e Ercole Colombo, colaboraram. O livro também apresenta capítulos de Piero Ferrari e importantes líderes de equipe de F1 da história da Ferrari, incluindo Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri e Stefano Domenicali, que agora é CEO da Fórmula 1. Há também um capítulo do célebre jornalista italiano, Leo Turrini, fala sobre o período de maior sucesso da Ferrari nos anos 2000.

Stefan Johansson, Ferrari Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

O livro oferece uma nova visão sobre a diferença entre a experiência vivida dentro da Ferrari e a percepção de fora, combinando intensa análise e adulação global dos fãs. Também explora o mito de Enzo Ferrari, cuja personalidade e visão criaram uma marca que trouxe alegria a dezenas de milhões de fãs em todo o mundo.

A lenda da Ferrari é incrivelmente ilustrada nas páginas deste livro dos mestres da fotografia Schlegelmilch e Colombo, cujas carreiras começaram na década de 1960 e se estenderam até a década de 2010. O livro foi produzido pela Motorsport Images, parte da Motorsport Network, em colaboração com ACC Art Books, Rizzoli Lizard e Iconic Images.

Rainer Schelgelmilch é o fotógrafo dos fotógrafos; um artista com uma mente curiosa, que capturou as expressões faciais dos pilotos como nenhum outro fotógrafo e um inovador que foi pioneiro em técnicas para capturar a velocidade e as cores da F1. Inspirado pela fotografia de reportagem popularizada no século 20 por Henri Cartier-Bresson, Robert Capa e os fotógrafos da Magnum, Schlegelmilch fez carreira na F1 olhando de fora.

John Surtees, Ferrari 158, Richie Ginther, BRM P261 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ercole Colombo é o insider definitivo. Um homem cujas habilidades como networker rivalizam com suas habilidades com uma câmera, Ercole rapidamente conquistou a confiança de Enzo Ferrari e se tornou seu fotógrafo. Ele estava por dentro para capturar muitos momentos íntimos com o ‘Commendatore’ e com pilotos icônicos da Ferrari como Gilles Villeneuve, Niki Lauda e Michael Schumacher.

O livro é editado por James Allen, que escreveu dois livros com Michael Schumacher, incluindo a biografia de 2007 “The Edge of Greatness”. Ele também co-escreveu a autobiografia de Nigel Mansell, de 1995, "The People's Champion".

Trecho de Piero Ferrari, filho de Enzo Ferrari: “Tive a oportunidade de encontrar Ercole Colombo muitas vezes, não só na Fórmula 1, mas em outros eventos ligados à Ferrari. Ele sempre esteve lá. Ercole é um ótimo fotógrafo e sempre fez um trabalho fantástico. Suas imagens e seu arquivo entrarão para a história do automobilismo. Rainer Schlegelmilch também é um grande profissional. Gosto especialmente das fotos antigas em preto e branco porque, quando era mais jovem, costumava tirar fotos no Autódromo de Modena. Imagens em preto e branco dão a você uma sensação artística. Adoro fotos em preto e branco.”

Michele Alboreto, Ferrari Photo by: Ercole Colombo

Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, disse: “Ercole e Rainer passaram muito tempo na Fórmula 1. Gosto deles tanto do ponto de vista profissional quanto humano. E do lado profissional, acho que na história da Fórmula 1 moderna, eles têm um papel importante e uma posição importante”.

Trecho de Jean Todt, o chefe de equipe mais bem-sucedido da Ferrari: “Quando falamos sobre a diferença de percepções entre a Ferrari por dentro e a Ferrari por fora, minha experiência se desenvolveu ao longo dos anos. Mas quando cheguei, as pessoas não tinham fé em mim porque eu era francês. Eu não tinha experiência na F1, então eles pensaram: 'Ok, ele vem por um ou dois anos, para ganhar algum dinheiro e sair' e eu estava realmente me esforçando.

“Houve pressão para me demitir, mas quando Michael foi contratado em 1996, embora eu não o conhecesse muito bem, ele percebeu que eu estava fazendo o trabalho corretamente e que as coisas iriam dar certo. Por volta de junho, quando houve especulações de que eu seria demitido, Michael disse: 'Se Jean for embora, eu também irei'.”

Stefano Domenicali, ex-chefe da equipe Ferrari F1, agora CEO da Fórmula 1, disse: “Toda vez que há uma ocasião para comemorar na fábrica ou um momento para compartilhar, isso é vivenciado não apenas com a equipe de corrida, mas também com os outros lados da empresa no lado GT, porque a Ferrari é uma empresa e é muito importante compartilhar esse tipo de coisa. Todos sentem que, sob a marca F1, são vistos como uma equipe reconhecida mundialmente. A empresa leva essa responsabilidade a sério – de ser vista como modelo para a indústria italiana em todo o mundo.

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Photo by: Ercole Colombo

“Praticamente tudo o que aprendi no meu tempo na Ferrari me moldou à maneira como opero hoje como CEO da F1. Foi muito importante para mim e sou muito grato às pessoas da Ferrari que me inspiraram durante esse período de meu crescimento.”

Para saber mais e comprar Ferrari: From Inside and Outside, acesse https://www.dukevideo.com/prdACC2105/Ferrari-From-Inside-and-Outside-HB