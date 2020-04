O esporte a motor, assim como a sociedade em geral, vem sofrendo com a pandemia do coronavírus. Tendo que lidar com um 'inimigo invisível', uma série de cancelamentos ou adiamentos pipocaram no noticiário, o que gerará grandes consequências no calendário, principalmente no segundo semestre, caso o mal seja controlado.

Mas, o retardo do início dos campeonatos ou a paralisação deles acabou ajudando alguns pilotos que não viviam boa situação, seja ela médica ou de indefinição contratual, para se garantir em algum grid.

O Motorsport.com compilou alguns desses casos, confira:

Galeria Lista Marc Márquez: O hexacampeão mundial da MotoGP sofreu uma cirurgia no ombro direito em novembro, a segunda em um dos membros superiores em dois anos, já que no ano passado ele teve que se recuperar de um procedimento no ombro esquerdo. 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Após os testes de pré-temporada da MotoGP, Márquez se queixava do processo de recuperação que vinha enfrentando, dizendo que era mais complexo do que a do ano anterior. 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Além disso, o desempenho da Honda durante os testes também era uma preocupação, não saindo do jeito que o espanhol gostaria. 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Até agora, a previsão de início da temporada 2020 da MotoGP, que já teve provas da Moto2 e Moto3 no Catar, é de acontecer no GP da Espanha, em 3 de maio. 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images O ‘ganho’ de dois meses para Márquez já foi comentado até pelo chefe da Ducati, Gigi Dall'Igna: 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images "Acho que Márquez se beneficiará porque ele ainda tinha muita recuperação física para fazer. Com esses meses de preparação extra, ele estará melhor.” 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales: Um dos candidatos a destronar Marc Márquez é Maverick Viñales. Mas, o piloto da Yamaha passou por um susto, que poderia ter atrapalhado sua jornada, caso os adiamentos das provas da MotoGP não tivessem acontecido por causa do Covid-19. 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No dia 12 de março, Viñales sofreu um acidente de motocross e foi parar no hospital, onde ficou em observação. 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images O espanhol não sofreu nenhuma fratura, mas em um ritmo normal do calendário poderia o prejudicar muito. 9 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ryan Newman: A NASCAR conseguiu realizar quatro provas até a parada ocasionada pelo coronavírus. Logo na primeira, um grande susto envolvendo o piloto veterano Ryan Newman, que voou em Daytona e acabou atingindo o carro de Carey Lajoie de cabeça para baixo, a poucos metros da linha de chegada. 10 / 21 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Newman foi levado para o hospital, onde ficou em observação por três dias. 11 / 21 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Por causa dos ferimentos na cabeça, ele não pôde retornar nas etapas de Las Vegas, Fontana e Phoenix, mesmo fazendo suas atividades normalmente. 12 / 21 Foto de: Roush Fenway Racing Em Phoenix, inclusive, ele acompanhou a corrida in loco. A previsão é de que a NASCAR volte em Martinsville, no dia 9 de maio, com grandes chances de ter Newman novamente no grid. Caso o campeonato transcorresse normalmente, ele perderia as etapas de Atlanta, Homestead-Miami, Texas, Bristol, Richmond, Talladega e Dover, o que prejudicaria sensivelmente suas pretensões de participação dos playoffs. 13 / 21 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brett Moffitt: Campeão da NASCAR Truck Series em 2018, Moffitt preferiu não aderir à quarentena e acabou se acidentando em um treino de motocross no último sábado. 14 / 21 Foto de: Russell LaBounty / Motorsport Images O piloto de 27 anos, que atualmente ocupa a quarta colocação na categoria de picapes da NASCAR, fraturou as duas pernas e passou por cirurgias. 15 / 21 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images O tempo de recuperação estimado pelos médicos é de oito semanas. É esperado o seu retorno no dia 15 de maio, em Charlotte. 16 / 21 Foto de: Nigel Kinrade / Motorsport Images Cacá Bueno: Mas nem só aqueles que precisam de tempo para se recuperar de lesões foram beneficiados pelas paralisações ocasionada pelo coronavírus. Há casos também de pilotos que lutavam contra o tempo para se garantir no grid. 17 / 21 Foto de: Bruno Terena É o caso de Cacá Bueno, que em entrevista exclusiva ao Motorsport.com revelou toda as dificuldades em garantir um assento na Stock Car esse ano, em virtude da mudança de rumos de investimento da Cimed. 18 / 21 Foto de: Bruno Terena Até antes do anúncio do adiamento da etapa inaugural da Stock em Goiânia, a Corrida de Duplas, Cacá ainda não havia anunciado seu destino na categoria em que é pentacampeão. 19 / 21 Foto de: Duda Bairros A paralisação por tempo indeterminado das atividades no Brasil certamente dará tempo a ele de tentar estar no grid quando o campeonato começar. 20 / 21 Foto de: Duda Bairros Outros pilotos de nome da Stock Car que competiram em 2019 também ainda não têm definição, como Max Wilson (foto), Valdeno Brito, Guga Lima e Felipe Lapenna. 21 / 21 Foto de: Duda Bairros

