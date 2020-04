Como o Motorsport.tv está mudando a maneira de assistir a épicas corridas

Eric Gilbert é presidente do Motorsport.tv e nos fornece suas ideias sobre o que está em oferta e como o produto cresceu ao longo de dois anos de desenvolvimento.

Eric Gilbert, Founder of Motorsport.com Photo by: Motorsport.com Motorsport.tv pack shot Photo by: Motorsport.com

Eric, nos conte sobre o crescimento do Motorsport.tv…

Como um serviço OTT direto ao consumidor, o Motorsport.tv passou de um modelo de assinatura puro em 2018 para se transformar em uma plataforma freemium há um ano, misturando conteúdo suportado por publicidade e publicidade. Isso nos deu a flexibilidade de nos adaptarmos a qualquer tipo de acordo de distribuição com os titulares de direitos, categorias e criadores de conteúdo. Além disso, também podemos oferecer aos espectadores diferentes opções e planos: eles podem acessar o Motorsport.tv para assistir a conteúdo gratuito, seja ao vivo, longo ou curto, ou se juntar a nós com uma assinatura de baixo custo para assistir a conteúdos premium e exclusivos.

A adição de conteúdo gratuito há alguns meses nos permitiu aumentar nosso tráfego orgânico para números muito maiores. Isso também contribuiu para dobrar nossa base de assinantes em 3 meses.

Este ano, além do conteúdo suportado por assinatura e publicidade, estamos lançando nosso modelo de pay-per-view. Com o pay-per-view, agora podemos oferecer conteúdo distribuído exclusivamente como "aluguel" ou "compra", que é um modelo comum no ramo de filmes.

Estamos introduzindo este modelo com o "Motorsport Heroes", que é bastante natural desde que foi produzido pela Motorsport Network. E também, estamos prestes a oferecer filmes diferentes com um tema comum: automobilismo.

O Motorsport.tv está se tornando uma plataforma de distribuição global para diferentes titulares de direitos. E, do ponto de vista dos espectadores, é uma plataforma central onde eles podem encontrar uma enorme quantidade de conteúdo relacionado às corridas.

#912 Absolute Racing Porsche GT3 R: Dirk Werner, Matteo Cairoli, Thomas Preining Photo by: Porsche Motorsport Start action Photo by: Porsche Motorsport

Em termos de conteúdo, o que o Motorsport.tv oferece?

Nosso conteúdo começa com eventos de corrida transmitidos ao vivo. Em 2019, tivemos mais de 1.000 eventos ao vivo, gratuitos para assistir ou por trás do paywall do WEC, World Superbike da FIM, várias categorias e eventos da FIM, Super GT Japonesa, diferentes eventos independentes e muito mais. Os eventos ao vivo também são os principais fatores para as assinaturas, e temos muitas categorias premium para justificar uma assinatura anual do Motorsport.tv.

Todos esses eventos também são arquivados como vídeos on demand, disponíveis imediatamente após o evento. Adoramos hospedar conteúdo, faz parte de nossa missão. Temos uma enorme quantidade de material de arquivo. Por exemplo, o Motorsport.tv é o único serviço OTT em que os espectadores podem assistir a toda a história das 24 horas de Le Mans - temos de longe o material de arquivo mais completo, licenciado oficialmente e em parceria com a ACO. Também possuímos o extenso arquivo da Duke Video, para que tudo esteja disponível para nossos espectadores.

Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, Mazda 787B Photo by: Motorsport Images Start action Photo by: JEP / Motorsport Images

Você iniciou o Motorsport.com e agora construiu o Motorsport.tv a partir de uma folha de papel em branco. Você vê algum paralelo ou diferença entre as duas experiências?

Uma diferença principal que experimentei entre o Motorsport.com e o Motorsport.tv é como as duas plataformas surgiram em momentos diferentes em seus respectivos mercados.

Nos primeiros dias do Motorsport.com, a publicação na web estava apenas começando, e o mercado ainda era novo e aberto. Nós crescemos com isso.

Com o Motorsport.tv, a situação é bem diferente: quando lançamos oficialmente o Motorsport.tv há dois anos, o mercado OTT e de distribuição de vídeo já estava ultracompetitivo e alimentado pelos principais players. Para ser sincero, acho esse desafio ainda mais estimulante, mas também para todo o grupo Motorsport Network. Gostamos de um bom desafio e nossa visão vai muito além dos ganhos de curto prazo.

Afinal, a Motorsport Network é uma empresa de mídia e tecnologia e, neste espaço, a sorte favorece os ousados ​​- sempre! Essa é a melhor maneira de criar valor genuíno para os investidores.

Motorsport Heroes filming Photo by: Malcolm Griffiths Mika Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren, Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images

Você pode explicar a tecnologia por trás do Motorsport.tv?

O Motorsport.tv foi desenvolvido internamente por nossa própria equipe de desenvolvedores, especialistas em TI, designers e engenheiros.

Colocamos muitos esforços de desenvolvimento por trás do Motorsport.tv e o construímos literalmente do zero, a partir de 2018. Avançando, temos um roteiro completo para os próximos 2-3 anos. Espere ver muitos recursos novos e inovadores pela frente.

O Motorsport.tv também parece uma plataforma aberta, certo?

Sim, conhecemos o Motorsport.tv como esse serviço OTT voltado para o consumidor para conteúdo de corrida, mas há muito mais. Na verdade, o Motorsport.tv é um ecossistema completo que vai além: fornece toda a infraestrutura de vídeo para as propriedades da Motorsport Network, desde o gerenciamento de conteúdo até a entrega de vídeo.

Outro modelo B2B interessante também estamos desenvolvendo: afiliados da Motorsport.tv. Com este programa, podemos oferecer o pacote completo aos parceiros regionais: plataforma e tecnologia, conteúdo e marca. Ter parceiros regionais tem um grande benefício: eles têm uma compreensão e conhecimento muito melhores do seu mercado. Em troca, eles têm uma solução pronta para ir ao mercado. É uma situação ganha-ganha.

O que está por vir para o Motorsport.tv?

Não quero me referir ao Motorsport.tv como "Netflix das corridas", "YouTube das corridas". Para mim, deve se tornar sua própria entidade e criar seu próprio modelo na encruzilhada de todas essas grandes plataformas, mas com suas próprias funcionalidades. E mais importante, com um ponto central claro: conteúdo de corrida e automobilismo.

Em termos de modelo de negócios, estamos posicionando o Motorsport.tv para cobrir todas essas bases, seja para conteúdo ao vivo ou on demand: Assinaturas, para conteúdo exclusivo; conteúdo gratuito suportado por anúncios; conteúdo pago por visualização; conteúdo gerado por usuários.

Nosso objetivo é criar um ambiente altamente envolvente, no qual os fãs possam assistir suas categorias, equipes, pilotos favoritos e assim por diante. Mas também participe do evento. No próximo ano, começaremos a integrar recursos inovadores de conteúdo gerado pelo usuário que permitirão que os espectadores participem ativamente da transmissão ao vivo ou da reprodução.

O caminho a seguir parece muito promissor. E rápido.