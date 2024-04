Rebecca Clancy é nomeada editora-chefe da Autosport

Londres, 17 de abril de 2024 - Rebecca Clancy foi nomeada editora-chefe da Autosport, conforme anunciado hoje por Mike Spinelli, diretor de conteúdo da Motorsport Network. Sua nomeação entrará em vigor a partir de 29 de abril. A Autosport é a fonte mais influente do mundo para notícias e análises de corridas.

Fã de esportes por toda a vida, Clancy se junta à Autosport vinda do The Times, onde foi correspondente de automobilismo nos últimos sete anos. Além disso, Clancy cobriu outros esportes, incluindo rúgbi, atletismo e tênis.

Antes de entrar para a equipe de esportes, ela trabalhou no departamento de notícias e negócios. Antes de ingressar no The Times, Clancy trabalhou no The Telegraph e na revista de investimentos do The Financial Times.

Rebecca Clancy foi nomeada editora-chefe da Autosport Foto de: Autosport

"Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a Rebecca na Autosport", diz Spinelli. "Sua experiência em contar histórias do padock, seu profundo conhecimento da F1 e sua paixão por esportes a motor informam uma visão energizante para essa célebre marca. Mal posso esperar para ver como ela conduzirá a Autosport em seu 75º aniversário no próximo ano e além."

Além disso, o importante jornalista de F1 Ben Hunt se juntará à Autosport, a partir de 4 de junho. Hunt trabalha com automobilismo há mais de 12 anos, mais recentemente no The Sun, onde foi correspondente de F1 e colunista de automobilismo.

Ele é o autor de Growing Wings: The Inside Story of Red Bull Racing (2024) e Lando Norris: A biography (2023). Em uma carreira de 23 anos no jornalismo esportivo, ele já fez reportagens sobre o futebol da Premier League, testes de críquete Ashes, campeonatos de sinuca e Ryder Cups.

Rebecca e Ben são co-apresentadores do podcast de F1 Inside the Piranha Club e darão continuidade a esse trabalho em suas novas funções na Autosport.

"Sinto-me honrado em liderar esta estimada marca de automobilismo nesta nova era", disse Clancy. "Juntos, com nossa equipe de jornalistas e criadores de conteúdo dedicados, vamos ultrapassar os limites e despertar a paixão dos fãs em todo o mundo."

Com quase 75 anos de autoridade, a Autosport tem acesso inigualável ao crescente mundo global das corridas. A marca atinge mais de dois milhões de superfãs e cobre as narrativas internas, os aspectos técnicos e os negócios do mundo global das corridas.