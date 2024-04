O Motorsport.com Brasil, edição local do principal conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo, anuncia a expansão de suas operações e de seu portfólio de produtos com a chegada da Motorsport.tv ao país.

A Motorsport.tv é a principal plataforma de streaming de vídeos do mundo dedicada ao mundo do esporte a motor. Seu acervo em inglês possui mais de 14 mil horas de vídeos disponíveis entre filmes, documentários e corridas lendárias do esporte, além de transmissões ao vivo de mais de 1.200 eventos anuais.

O automobilismo brasileiro já atinge fãs do mundo todo através das transmissões em inglês da Motorsport.tv, com categorias como a Stock Car Pro Series, a Porsche Cup, e o TCR South America, que teve uma estreia de sucesso no último fim de semana com a abertura da temporada 2024 no circuito de Interlagos.

Aqui no Brasil, a chegada da Motorsport.tv se dá através do canal do Motorsport.com Brasil no YouTube, um dos maiores produtores de conteúdo autoral sobre automobilismo do mercado brasileiro, com acervo de vídeos e programação ao vivo semanal que engloba Fórmula 1, MotoGP e as principais categorias do esporte a motor nacional.

Além das produções próprias, a Motorsport.tv Brasil já inclui a transmissão de categorias como a Porsche Cup, a NASCAR Brasil, o TCR South America. Outros campeonatos já estão confirmados e seus anúncios serão feitos nos próximos dias e semanas.

Fábio Trindade, diretor de operações do Motorsport Network no Brasil, afirma: “A chegada da Motorsport.tv ao Brasil tem como objetivo potencializar a produção e divulgação dos conteúdos próprios e das transmissões das categorias parceiras, atingindo um público cada vez maior e mais interessado por esporte a motor, consolidando o papel do Motorsport.com como principal grupo de mídia especializado em automobilismo do país”.

Felipe Motta, diretor editorial do Motorsport.com Brasil, diz: “A estreia da Motorsport.tv ao Brasil marca o início de uma nova era para o Motorsport.com no Brasil, confirmando o entusiasmo e a confiança da Motorsport Network com as nossas operações no país. Podemos adiantar aos fãs de esporte a motor que estamos aproveitando a oportunidade para prepararmos grandes novidades. Vem muita coisa por aí”.

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.