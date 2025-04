A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) tem "sérios desafios estruturais em andamento" e não segue "processos profissionais", segundo a ex-chefe executiva Natalie Robyn. Os comentários estão sendo feitos principalmente depois do pedido de demissão do vice-presidente da regulamentadora da Fórmula 1, Robert Reid.

Junto com o presidente da Motorsport UK, David Richards, Reid foi um dos dois membros impedidos de participar da última reunião do Conselho Mundial de Esporte Motorizado da FIA por se recusarem a assinar um acordo de confidencialidade imposto pelo presidente Mohammed Ben Sulayem.

Richards continuou sua guerra de palavras com Ben Sulayem e com a FIA em geral e, na quarta-feira, afirmou que houve uma "desconsideração pelas preocupações muito reais que foram expressas, não apenas por mim, mas por um número crescente de pessoas, de que a governança e a organização constitucional da FIA estão se tornando cada vez mais opacas e concentrando o poder apenas nas mãos do presidente".

Robyn foi a primeira executiva-chefe da FIA, mas deixou o cargo em maio de 2024, depois de apenas 18 meses, após as renúncias do diretor técnico de monopostos Tim Goss, do diretor esportivo Steve Nielsen e de Deborah Mayer, presidente da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA.

Embora no momento de sua saída ela não tenha explicado o motivo, agora ela falou sobre o que levou à sua saída.

"Durante meu mandato como CEO, trabalhei em circunstâncias desafiadoras para fortalecer a estrutura de governança da federação e melhorar sua transparência operacional", disse ela à BBC Sport.

"A renúncia do vice-presidente de esportes indica claramente que há sérios desafios estruturais em andamento. Quando os processos profissionais não são cumpridos e as partes interessadas são excluídas da tomada de decisões, isso prejudica a base de uma organização forte".

"É com tristeza que vejo esses acontecimentos, pois eles ameaçam a credibilidade e a eficácia de longo prazo de uma instituição importante".

"Trabalhei em estreita colaboração com Robert durante meu tempo na FIA e tenho muito respeito por ele e, é claro, por seu compromisso com o futuro do automobilismo".

