Depois da primeira rodada dupla realizada em Piracicaba, o Ultimate Drift desembarca em Balneário Camboriú/SC, entre os dias 23 e 25 de julho, para o segundo evento do ano. Mais de 60 pilotos disputarão o evento do maior campeonato da modalidade no país distribuídos em duas categorias, Pro e Light.

Na categoria Pro, liderada por Marcio Kabeça, seguido por João Barion e Bruno Bär, 48 pilotos alinharão seus carros para as etapas 3 e 4 deste fim de semana. Em Piracicaba Kabeça venceu a etapa 1 enquanto João Barion colocou seu Mustang Fastback no lugar mais alto do pódio da segunda etapa.

A categoria Light, liderada Márcio Vieira Junior, filho de Kabeça, conta com a presença inédita do piloto e apresentador Cassio Cortes. Entre os inscritos estão StereOnline, conhecido pelas lives na internet e a piloto Bruna Genoin.

Além dos juízes regulares da competição, o Ultimate Drift conta com o auxílio de Muhammad Zaiham Hamdan e Vernon Zwaneeveld de maneira remota. Muhammad Zaiham, conhecido por BullZai, já atuou na Fórmula Drift Ásia e EUA além de outros grandes eventos, como o King of Asia.

Vernon Zwaneveld é juiz oficial da FIA Drifting Cup e Drift Kings, além de ser o precursor do Drift na Bélgica e Holanda.

O formato da competição segue a receita já apresentada no primeiro evento de 2021, os pilotos disputam uma pré-qualificação, 32 carros avançam para a chave final e daí acontecem as batalhas em estilo mata-mata.

Os carros competem em dupla, se alternando entre os papéis de líder e perseguidor. A trajetória obrigatória compreende uma série de requisitos técnicos que são avaliados por um corpo de juízes.

A competição garante transparência no aspecto desportivo: os juízes debatem ao vivo a performance de cada competidor e as notas são publicadas em tempo real logo após as batalhas.

“No primeiro evento deste ano havíamos batido o recorde de pilotos inscritos e desta vez ultrapassamos a marca dos 60 pilotos somando as categorias Pro e Light. Isso mostra que o nosso esforço em realizar um evento organizado, com qualidade e inclusivo para os pilotos está dando certo. Espero ver grandes batalhas neste fim de semana em Camboriú”, disse Fabio Manfio, coordenador de operações do Ultimate Drift.

Programação:

Sábado, 24 de julho

10h00 – Qualy Ultimate Drift Pro

13h30 – Qualy Ultimate Drift Light

15h30 – Top 32 Ultimate Drift Pro

17h30 – Top 16 Ultimate Drift Pro

19h00 – Top 8 Ultimate Drift Pro

Domingo, 25 de julho

09h00 – Qualy Ultimate Drift Pro

11h30 – Batalhas Ultimate Drift Light

14h30 – Top 32 Ultimate Drift Pro

16h30 - Top 16 Ultimate Drift Pro

18h - Top 8 Ultimate Drift Pro

