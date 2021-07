Morre Artur Bragantini, lenda da Fórmula Ford Brasil, aos 75 anos

Artur Bragantini, nome icônico do automobilismo nacional no século XX, morreu na manhã desta quarta-feira (21), em decorrência da Covid-19. O piloto estava internado na UTI e lutava contra a doença há algum tempo. A jornalista Michelle Bragantini, da família de Artur, confirmou o falecimento nas redes sociais.

O piloto foi um dos grandes da Fórmula Ford, principal campeonato brasileiro de monopostos nas décadas de 70 e 80, onde conquistou três títulos nacionais, em 1977, 1979 e 1980, este último com 100% de aproveitamento nas corridas.

Bragantini também correu pelo Brasileiro de Marcas na década de 80 e conquistou um terceiro lugar no certame de 1983. No novo milênio, disputou as temporadas de 2002 e 2003 da Stock Light, divisão de acesso da Stock Car Pro Series. Suas últimas corridas da carreira foram na Fórmula Inter, categoria de base nacional.

