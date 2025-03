Após promover um autêntico choque de profissionalismo à cena brasileira do drift desde seu lançamento em 2020, o Ultimate Drift prepara um novo salto nesta temporada. Chancelado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) como campeonato brasileiro da modalidade, o Ultimate Drift abrirá sua temporada em Santa Luzia (MG) nos dias 22 e 23 de março com novidades dentro e fora da pista.

No aspecto de organização do evento, conforme anunciado recentemente, a categoria passa a contar com um novo presidente, o executivo goiano Joel Junior, com dedicação exclusiva ao Ultimate Drift. Entre suas novas atribuições está o gerenciamento do convênio com a Formula DRIFT, firmado ainda no fim do ano de 2024, visando alavancar o evento brasileiro.

“A Formula DRIFT é uma referência mundial e ficamos muito contentes em promover nossa primeira temporada após a afiliação à entidade", disse Joel Junior, presidente do Ultimate Drift. "Desde nossa primeira temporada, tivemos o endosso da CBA e agora temos também o reconhecimento internacional. Isso é motivo de orgulho e responsabilidade".

"Vimos como a chancela internacional alavancou outras categorias, especialmente a NASCAR Brasil, nos últimos anos. Reconhecemos o trabalho bem feito por eles e esperamos replicar no que for possível dentro do cenário do drift, aproximando cada vez mais a realidade do campeonato brasileiro Ultimate Drift às melhores práticas globais da Formula DRIFT”.

A Formula DRIFT é a maior promotora global da modalidade, reconhecida como o principal campeonato internacional no segmento. Promove eventos nos EUA e no Japão e presta consultoria a outras categorias internacional, como por exemplo o Funcity Drift, em Taiwan.

O título de campeão da Formula DRIFT é o mais cobiçado do mundo no segmento e a aproximação da entidade com o Ultimate Drift promete acelerar o intercâmbio entre pilotos brasileiros e a categoria na América do Norte.

Além do elo com a Formula DRIFT, o Ultimate Drift apresentará antes da abertura da temporada em Santa Luzia outras novidades no sentido de promover a internacionalização da marca e incentivo de intercâmbio com competidores internacionais.

Ultimate Drift 2025

1. 22 e 23 de março - Santa Luzia (MG)

2. 03 e 04 de maio - Londrina (PR)

3. 28 e 29 de junho - Balneário Camboriú (SC)

4. 16 e 17 de agosto - Ribeirão Preto (SP)

5. 11 e 12 de outubro - Piracicaba (SP)

6. 09 e 10 de novembro - Salvador (BA)

