O Velocidade na Terra Brasil promete grid cheio para a etapa única que será disputada entre os dias 25 e 27 de novembro de 2021 no Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT). As inscrições para as três categorias (Autocross, Kartcross e Turismo VNT) foram abertas às 14h do dia 13 de outubro e os postulantes ao título no Kartcross preencheram todas as 38 vagas em menos de 10 minutos. Douglas Rodrigues, piloto do Paraná, ‘fez a pole’ e foi o primeiro a confirmar a sua inscrição apenas dois minutos e meio após o início dos registros.

O estado com mais pilotos inscritos até o momento é Mato Grosso, que será sede do evento, com 11 representantes e ainda tem mais dois integrantes na lista de espera. O Paraná tem oito representantes inscritos e mais quatro na lista de espera. A terceira Unidade Federativa com mais inscritos é São Paulo com seis inscritos, seguido por Rio Grande do Sul com cinco, Goiás com quatro, Santa Catarina com três e Mato Grosso do Sul com um. Bahia e Minas Gerais têm representantes na fila de espera.

A expectativa é de que o Autocross e a Turismo VNT também tenham grids cheios, lotando o Autódromo Bom Futuro, com a previsão de mais de 100 pilotos inscritos entre as três categorias.

A promotora, com suporte da Confederação Brasileira de Automobilismo, estuda a possibilidade de abrir um novo lote de inscrições para o Kartcross, contemplando os pilotos da fila de espera, podendo chegar a um grid com 50 carros.

“Nosso objetivo é contemplar um número maior de competidores, observando as condições de infraestrutura e segurança do autódromo. A informação oficial será publicada no site da CBA, seja através de adendo ou através de uma circular, como também nos canais oficiais do VNT Brasil no Facebook e Instagram”, disse Gian Pasquali, CEO da SR Promoção de Eventos.

A etapa única da temporada 2021 marca o início de uma nova fase no Velocidade na Terra brasileiro. Essa será a primeira edição promovida pela SR, uma empresa criada por pilotos praticantes do campeonato com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de reformulação e crescimento da categoria no cenário nacional.