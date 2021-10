Motorsport Network anuncia Oliver Ciesla como novo CEO

Miami, 6 de outubro de 2021 - Durante sua carreira de 25 anos nas indústrias de esportes e mídia, Ciesla tem um histórico comprovado de liderança e construção de negócios com sucesso em vários cargos de gestão. Em sua função de CEO, Ciesla supervisiona a estratégia global da Motorsport Network.

“Como um veterano altamente reconhecido da indústria com experiência em marcas líderes do automobilismo, incluindo a atuação como CEO da WRC Promoter GmbH, Oliver é a pessoa ideal para dirigir a Motorsport Network,” disse James Allen, presidente da Motorsport Network. “Estamos confiantes de que ele continuará a estabelecer o ecossistema de marcas da Motorsport Network de Mídia Digital e Comércio, Jogos e Estilo de Vida dirigido para todas as coisas do automobilismo e do mercado automotivo.”

Ciesla começou sua carreira na Motorsport Network em 2020, liderando a divisão de corridas, incluindo marcas populares como Motorsport.com e Autosport.com, bem como a divisão de eventos, com a MotorsportTickets.com, que oferece uma vasta gama de ingressos para fãs de esportes a motor, e Autosport International, o maior salão de automobilismo da Europa. Desde 2021, Ciesla atuou como CEO da Motorsport Network, liderando a execução de sua estratégia e otimizando a integração e colaboração entre suas várias divisões e escritórios, para alavancar ainda mais as sinergias em todo o ecossistema crescente da rede.

“Nossa missão na Motorsport Network é ser a plataforma de mídia e tecnologia líder para o automobilismo global e as indústrias automotivas e seus fãs”, disse Ciesla “Estou grato por ter a oportunidade de liderar nossos mais de 800 membros dedicados e para compartilhar nossa paixão combinada com os mais de 60 milhões de seguidores mensais que se envolvem com nossas propriedades digitais.”

Antes de sua nomeação como CEO da Motorsport Network, Oliver atuou como diretor de operações da empresa. Antes de ingressar na empresa, Ciesla foi CEO da joint venture Red Bull - WRC Promoter GmbH - responsável por todos os aspectos comerciais do Mundial de Rally da FIA. Além disso, ele passou quase três anos como diretor executivo do The Sportsman Media Group (agora Sportradar) e mais de 12 anos na Sportfive, ocupando cargos seniores, incluindo diretor executivo da Itália e vice-presidente de direitos de TV.