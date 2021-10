Motorsport Network adquire Autoblog Argentina e vira Motor1.com

(Miami, Flórida) – 25 de outubro, 2021 - A Motorsport Network anuncia hoje que adquiriu o Argentina Autoblog, o maior site automotivo do país latino. O Autoblog Argentina migrará para a plataforma Motorsport Network e passará a ser conhecido como Motor1.com Argentina. A Motorsport Network também anuncia o lançamento do InsideEVs Argentina, parte da propriedade digital InsideEVs cobrindo notícias de veículos elétricos.

Motor1.com Argentina irá entregar notícias localmente direcionadas ao público de língua espanhola em toda a América Latina, focando em carros novos e usados para consumidores e entusiastas, com conteúdos que inclui notícias, avaliações, guias de compras e preços, além de vídeos exclusivos. O InsideEVs Argentina focará em fornecer notícias diárias sobre veículos elétricos, além de uma cobertura aprofundada sobre o como, o quê e o porquê destes carros.

Filippo Salza, diretor digital da Motorsport Network, comenta: “A Argentina representa um dos maiores mercados automotivos da América do Sul. Motor1.com já é um dos sites líderes do que diz respeito a reportagens da indústria automotiva, e a aquisição do Argentina Autoblog e lançamento das edições Motor1.com Argentina e InsideEVs Argentina apoiam a estratégia de negócios global da Motorsport Network, e sua expansão para novos mercados para a indústria automotiva global.”

Carlos Cristófalo, fundador do Argentina Autoblog e novo diretor do Motor1.com Argentina, acrescenta: “Estamos muito entusiasmados em fazer parte da Motorsport Network e da família Motor1.com, além de lançar o InsideEVs Argentina, que trará um foco local sobre o que é tendência quando se trata de mobilidade elétrica. A talentosa equipe por trás do Argentina Autoblog continuará trabalhando nestas duas novas plataformas para trazer aos leitores novas e emocionantes maneiras de compreender a evolução a indústria automotiva, com um foco particular no mercado local.”

O lançamento do Motor1.com Argentina terá um papel importante para solidificar a força da marca Motor1.com na América do Sul, agora presente nos dois maiores mercados da região. Argentina e Brasil representam mais de 90% da produção de veículos da América do Sul e com um acordo automotivo para a indústria. O nascimento do Motor1.com Argentina permitirá que os brasileiros tenham acesso direto às novidades vindas do país vizinho com exclusividade, assim como os argentinos receberão em primeira mão as notícias e avaliações feitas por Motor1.com Brasil e de outras edições.

Carla Conde, Motorsport Network – carla.conde@motorsport.com