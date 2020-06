Zanardi passa por nova cirurgia na cabeça e permanece com quadro neurológico grave

O piloto e atleta paralímpico Alex Zanardi permanece em estado grave na UTI do hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália. Nesta segunda-feira foi divulgado novo boletim médico atestando que o italiano passou por nova cirurgia neurológica, após realização de uma tomografia computadorizada.

“Sobre as condições clínicas de Alex Zanardi, internado no hospital Santa Maria alle Scotte desde 19 de junho, a direção informa que, como parte das avaliações diagnóstico-terapêuticas realizadas pela equipe que está tratando o atleta, foi realizada uma Tomografia Computadorizada de controle. Esse exame destacou uma evolução do estado do paciente que tornou necessário o recurso a uma segunda neurocirurgia. Após a operação, que durou cerca de duas horas e meia, Zanardi foi novamente internado na unidade de terapia intensiva, onde permanece sedado e intubado. Suas condições permanecem estáveis ​​do ponto de vista cardiorrespiratório e metabólico, grave, do ponto de vista neurológico, o prognóstico permanece confidencial.”

“A intervenção realizada - declara o diretor médico Roberto Gusinu - representa um passo que foi proposto pela equipe. Nossos profissionais avaliarão a evolução da situação dia a dia, de acordo com a família, o próximo boletim será divulgado em cerca de 24 horas"

