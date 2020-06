Líder do segmento de ingressos da Holanda se junta à Motorsport Network

A Motorsport Network está investindo no futuro das experiências em corridas, assumindo o controle total do SportStadion, um dos principais fornecedores de ingressos de automobilismo da Holanda. Isso vem na esteira da aquisição e integração da Bookf1 em janeiro, que posteriormente mudou seu nome para Motorsport Tickets.

O Motorsport Tickets é a primeira escolha dos fãs que desejam experimentar a emoção das corridas ao vivo em todo o mundo. Com presença pan-europeia, oferecemos todas as opções de ingressos e hospitalidade para os campeonatos de Fórmula 1, MotoGP e WEC, com as 24 Horas de Le Mans e Ilha de Man.

Os fãs que compram ingressos também ganham mais valor graças aos benefícios e pacotes exclusivos que fazem parte da maior plataforma de mídia digital para esportes a motor do mundo, incluindo acesso gratuito às assinaturas de Autosport Plus, Motorsport Prime e Motorsport TV. Quem adquire ingressos por essa plataforma também recebe um pacote de imagens profissionais após o evento, cortesia da Motorsport Images. Como resultado da integração do SportStadion, os fãs holandeses se beneficiarão da experiência e o atendimento ao cliente 5 estrelas.

A Motorsport Network, líder global em mídia digital e realiza negócios para entusiastas de carros e automobilismo. Todo mês, 56 milhões de usuários em 81 países, visitam a plataforma Motorsport Network. Desde marcas como Motorsport.com e Autosport.com, a Motor1.com e InsideEVs.com no espaço automotivo, bem como Motorsport.tv e Motorsport Tickets, ajudamos nossos clientes a alimentar sua paixão por carros e corridas.

Dale Ballentine, CEO da Motorsport Tickets, disse: "Estou muito entusiasmado com a proposta verdadeiramente única que podemos trazer para esse setor. Os negócios do Motorsport Ticket nos oferecem uma excelente plataforma operacional, para atender à oferta experimental personalizada fornecida pelo SportStadion.”

Mehul Kapadia, diretor de operações da Motorsport Network disse: “Na Motorsport Network, à medida que expandimos nossa cobertura geográfica de proporcionar experiências aos fãs, a integração de nossos negócios holandeses com a plataforma geral de ingressos para o automobilismo proporcionará aos consumidores alcance e escolha adicionais. Além disso, para nossos parceiros, como circuitos e categorias, isso fornece mais um passo no sentido de obter um acesso mais amplo aos fãs do esporte a motor global.”