Após cirurgia, estado de Zanardi é “muito grave”, diz boletim médico

O piloto e atleta paralímpico Alex Zanardi se envolveu em um acidente de estrada na província de Siena na Itália nesta sexta-feira. Ele participava de uma das etapas do revezamento Obiettivo Tricolore, uma iniciativa que reunia ciclistas paralímpicos.

O acidente aconteceu logo depois das cinco da tarde, horário local, em um trecho de rodovia entre as cidades de Pienza e San Quirico d'Orcia. Zanardi teria passado ligeiramente para o outro lado da pista em uma descida.

Ele foi levado para o hospital da região, onde teve que passar por uma cirurgia cerebral. Na noite italiana, o Hospital Santa Maria alle Scotte divulgou novo boletim médico após o procedimento.

“Quanto às condições clínicas de Alex Zanardi, hospitalizado em estado grave no Hospital Santa Maria alle Scotte devido a um acidente na estrada na província de Siena, a gerência de saúde informa que a intervenção neurocirúrgica e maxilofacial à qual foi submetido devido ao grave ferimento relatado em sua cabeça, foi iniciada logo após as 19h e concluída às 21h30 [todos em horário local]. O paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva, com prognóstico reservado. Seu estado de saúde é muito grave.”

Christian Fittipaldi relembra batida com companheiro: "Meu respeito por ele é zero"

PODCAST: Entrevista com Christian Fittipaldi: do início no kart até a F1