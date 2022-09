AO VIVO: Veja a corrida 2 da GT Sprint Race em Tarumã

Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race realiza neste domingo as duas corridas válidas pela etapa de Tarumã, a antepenúltima data da temporada 2022 e a penúltima do Torneio Brasil.

As seis etapas do Torneio Brasil são compostas por duas corridas no fim de semana, cujos grids de largada são definidos por duas sessões de classificação de 10 minutos de duração cada no sábado.

Na segunda sessão de classificação, Rafa Dias foi com muito ânimo na saída da curva e acabou rodando e batendo de leve na barreira de proteção enquanto ocupava a pole provisória. Por sorte, ele não teve danos maiores ao carro.

Mas isso não foi suficiente para tirar a pole de Dias ao marcar 01min11s772, ficando a pouco mais de meio décimo de César Ramos, que divide o carro com Edgar Bueno Neto, sendo ambos os carros da PRO.

Em terceiro, e com a pole da PROAM, ficou Gama, mostrando mais uma vez sua força no circuito de Tarumã. Completaram o top 5 as duplas da PRO Raphael Teixeira / Thiago Camilo e Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho. Já Leo Yoshii fez barba, cabelo e bigode com a pole da AM também na segunda prova.

Assista a corrida 2 da GT Sprint Race em Tarumã ao vivo:

