Após carreira vitoriosa no kartismo, Lucas Mendes estreia na GT Sprint Race neste fim de semana

O piloto mato-grossense Lucas Mendes começará, neste fim de semana, um novo ciclo na carreira. Mendes teve uma carreira vitoriosa no kartismo, onde foi Campeão da Copa Brasil de Kart, Campeão Brasileiro de Rotax, diversas vezes Campeão Paulista, e parte agora para a estreia em carros de turismo.

A categoria escolhida é a GT Sprint Race, que já revelou talentos como Guilherme Salas, Gaetano di Mauro, Pietro Rimbano, Diego Ramos e tantos outros que ocupam posições de destaque no automobilismo nacional.

“Estou muito feliz. Tudo aconteceu muito rápido, estávamos analisando algumas opções para minha migração dos karts para os carros, e de repente tudo se encaixou na GT Sprint Race.” Comemora Lucas.

O jovem de apenas 15 anos de idade terá vários desafios pela frente. Além da adaptação da pilotagem a um carro de corridas, que tem grandes diferenças para um kart, terá que conhecer a pista do Autódromo Internacional de Santa Cruz e disputará corridas com pilotos muito experientes como Thiago Camilo (Stock Car), Antonio Pizzonia (F1, Stock Car), Sérgio Ramalho, Gerson Campos, Luciano Zangirolami e vários outros fortes concorrentes.

“Estou me preparando muito para a estreia. Treinos físicos, treinos de kart, muitas horas em simulador, estudo de vídeos de corridas em Santa Cruz e muitas conversas com pilotos que conhecem os segredos da pista. Tenho certeza de que, com isso, conseguirei uma boa base para iniciar o trabalho.” Complementa Mendes.

Mendes dividirá a pilotagem do GTSR de número 16 da categoria PRO-AM com o curitibano Marco Garcia, piloto experiente que já tem passagem pela Sprint Race em 2014. Cada um dos pilotos realizará metade da programação da etapa, onde estão previstos dois treinos livres na sexta-feira (11), mais dois treinos no sábado (12) seguidos dos dois treinos classificatórios e, no domingo (13), as duas corridas, com largadas previstas para as 09:48 e 12:53.