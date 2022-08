Biografia de André Bragantini Jr. é lançada nesta terça-feira

Carregar reprodutor de áudio

A obra que conta a história de vida e de superação, dentro e fora das pistas, de André Bragantini Jr. foi lançada nesta terça-feira na Livraria da Vila, unidade Fradique. O livro foi escrito pelo jornalista Alexander Grünwald e a publicação ficou a cargo da Editora Oficina 259, de Reginaldo Leme.

Nas páginas da biografia, o autor sugere ao leitor uma verdadeira imersão na trajetória do piloto, coach e palestrante. Na oportunidade, criador e 'criatura' ficaram disponíveis para os autógrafos. É uma narrativa produzida em meses de trabalho, rica em detalhes e que conta, com sensibilidade, tudo o que André passou, das conquistas aos desafios, nas pistas e fora delas. O livro revela os medos e superações quanto a Síndrome de Tourette, com que André convive desde os cinco anos.

No último sábado, Bragantini e Grünwald fizeram um pré-lançamento e uma apresentação inicial da obra durante a 7ª etapa da Stock Car, em Interlagos. Na ocasião, também ocorreu o lançamento do Guia BRB da Stock Car, reeditado pelos jornalistas Milton Alves e Alan Magalhães.

Quem preferir adquirir a versão digital de Ultrapassando Limites para Kindle, ela está disponível pelo site da Amazon. O valor do livro digital é de R$ 25,90. O físico custa R$ 39,90. A biografia Ultrapassando Limites tem o patrocínio máster da Eurofarma, que tem equipe na Stock Car Pro Series. O projeto conta também com o patrocínios de nomes como Oakberry e Porsche Cup Brasil.

Sobre André Bragantini Jr.

É detentor de diversas conquistas no automobilismo, como: Campeão Fiat – Uno Novatos (1996), Bicampeão da Copa Fiat – Palio B (1997), Campeão Copa Palio (1999), Campeão da Copa Corsa Metrocar (2000), Campeão DTM Pickup (2001), Vice-campeão Copa Clio Brasil (2002), Vice-campeão Stock Car Light (2007), Vice-campeão Troféo Línea (2010), Vice-campeão Copa Fiat (2012), 5º lugar Copa HB20 (2020), Vice-campeão da Mercedes-Benz Challenge (2021).

Aos 43 anos, André Bragantini Jr. convive com a Síndrome de Tourette desde seus cinco anos de idade. Hoje, atua como coach de pilotos nas categorias Mercedes-Benz Challenge e Porsche Cup Brasil.

E, além disso, compete em dupla com o piloto Piero Cifali. André também é um dos chefes de equipe da categoria GT Sprint Race, sendo um dos responsáveis pela equalização dos carros da categoria. Em parceria com a GT Sprint Race, André ministra o curso GT Graduation Academy, um curso de pilotagem, no qual utiliza os carros da categoria para habilitar novos pilotos para a competição.

Síndrome de Tourette - Respaldo Legal: Em setembro de 2021 a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou o projeto de lei PL 5549/2019 que institui o dia 07 de junho como o Dia Nacional da Síndrome de Tourette. Em novembro do mesmo ano, em decisão terminativa a Ementa foi aprovada por Comissão no Senado. (fonte: Agência Senado). Em 2022 foi o primeiro ano que o Brasil celebrou oficialmente o Dia Nacional de Conscientização da Tourette.

