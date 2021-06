Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro, Gabriel Casagrande está feliz por ter a oportunidade de participar de várias corridas neste ano após as dificuldades enfrentadas no começo de 2020 em função da pandemia. Em 2021, o piloto participa da GT Sprint Race, tanto no campeonato 'Brasil' quanto no 'Special Edition', além de correr na Stock Car e na Porsche Endurance Series.

"É muito legal poder ter mais compromissos, até por que, no ano passado, a gente teve poucos finais de semana (em razão da pandemia). Em 2021, já são 22 confirmados, então estou bem contente com tudo que está se desenhando para o ano", disse ao Motorsport.com.

"Estou bem empolgado, muito feliz, bem fisicamente e também no aspecto psicológico. Acho que estou em uma das minhas melhores fases, então tem tudo para ser um bom ano, com bons resultados para coroar tudo da melhor forma. Mas é preciso continuar se desenvolvendo, porque estamos sempre aprendendo. De todo modo, com certeza, correr em várias categorias ajuda muito."

"O fato é que contribui muito você estar na pista fazendo o que gosta. Todo tempo de pista é importante. Quando corria de kart, queria estar em corridas todo final de semana. Não gostava de não estar na pista e isso vale para qualquer tipo de corrida", seguiu.

"O que der para fazer, vou fazer, mas obviamente há limitações financeiras, porque automobilismo é caro. De todo modo, os patrocinadores têm aparecido, está sendo muito legal, e eles estão satisfeitos com o trabalho que está sendo feito."

Gabriel Casagrande Photo by: Luciano Santos

"Então, enquanto as coisas continuarem assim, a gente vai continuar correndo e pegando experiência, porque, em todo final de semana, a gente ganha mais um pouco para ir se desenvolvendo e aprimorando ainda mais as técnicas. Não só de volta rápida, mas de disputas, largadas e todas as situações que a gente pode enfrentar, tudo contribui muito para o meu desempenho", ponderou Casagrande, que também falou sobre as máquinas da GTSR.

"O carro da Sprint tem menos pressão aerodinâmica, o que proporciona que você ande grudado no carro da frente. Não dá para fazer isso em categorias nas quais o carro anda um pouco mais rápido, então é um carro muito gostoso de guiar. Muito legal", explicou.

"A receptividade do pessoal comigo foi muito legal, eles abriram as portas. O ambiente é muito legal. É sensacional e muito saudável. Depois da corrida, a gente fica umas duas horas no motorhome, assistindo corrida da F1, vendo reprise da nossa prova, dando risada, tirando sarro... É o relacionamento saudável entre caras que, fora da pista, criam uma amizade, e, dentro da pista, são rivais, mas com respeito."

"Isso é muito legal. Então, o ambiente é sensacional e espero que, nas outras corridas, continue assim, para que a gente possa proporcionar, cada vez mais, um entretenimento muito bom para quem está nos assistindo", completou o dono do carro #83.

