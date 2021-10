O experiente piloto Paulo Salustiano, destaque da Copa Truck, fará a sua estreia na GT Sprint Race na etapa deste fim de semana em Londrina, em evento que tem como destaque a realização da Corrida Noturna no norte do Paraná.

“Estou muito feliz com a oportunidade de participar dessa etapa. Faz bastante tempo que não ando de pneu slick, então vai ser um reaprendizado nesse aspecto. Estou animado, Londrina é uma pista que gosto muito", afirmou o veterano competidor de 37 anos.

"Competindo de caminhão, conquistei cinco vitórias, sempre um carinho especial com o circuito. Vamos fazer o melhor, com cautela, extrair o máximo que puder e buscar vitórias com esses monstros, feras do grid, não vai ser fácil, mas estamos contentes”, completou o paulistano.

Sistema de disputa

Em 2021, o calendário da GT Sprint Race está dividido em dois campeonatos e nove eventos, sendo oito praças diferentes: no campeonato nacional, seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas do minitorneio “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas disputas, sairão os campeões overall nas suas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

O sistema de disputa do torneio Brasil conta com duas corridas, sendo este ano 23 minutos de prova e mais uma volta, em que cada carro pode ser representado por um ou dois pilotos. No caso das duplas, cada piloto terá o mesmo tempo de treinos e corridas.

A oitava etapa da GT Sprint Race terá transmissão ao vivo para todo o País pelo YouTube do Motorsport.com e também na televisão pelo canal fechado BandSports com a segunda corrida, a noturna.

Veja os horários da etapa de Londrina da GT Sprint Race 2021

Sexta-feira, 29 de outubro

08h30 às 10h30 – GT Sprint Race – Shakedown

10h35 às 11h25 – GT Sprint Race – Track walk

12h30 às 12h15 – GT Sprint Race – Treino extra

13h30 às 13h55 – Briefing presencial obrigatório

14h00 às 14h45 – Treino oficial 1 (máx. 18 voltas)

18h00 às 18h45 – Treino oficial 2 (máx. 18 voltas)

Sábado, 30 de outubro

10h00 às 10h10 – Treino classificatório – Q1

10h20 às 10h30 – Treino classificatório – Q2

11h35 às 11h30 – Ação promocional

14h00 – Corrida 1 (diurna)

14h30 às 14h50 – Pódio corrida 1

15h00 às 16h30 – Ciclismo local

16h40 às 17h40 – Ação promocional

18h00 – Corrida 2 (noturna)

22h00 – Pódio - Corrida 2 – Local a ser definido

ATENÇÃO: O horário da segunda corrida está diretamente ligado à claridade do momento e condições climáticas.

CLASSIFICAÇÃO DA GT SPRINT RACE NO CAMPEONATO BRASIL (APÓS OITO CORRIDAS)

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 150 pontos

2) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 130

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 125

4) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 121

5) #82 Gerson Campos, 119

6) #11 Weldes Campos, 109

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 105

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 84

AM

1) #37 Luis Debes, 176 pontos

2) #17 Walter Lester, 156

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 150

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #59 Danny Candia, 53

6) #33 Bruno Campos, 50

7) #33 Emilio Padron, 30

8) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

9) #59 Oscar Bittar, 25

10) #90 José Vitte, 24

11) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 169 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 138

3) #13 Rafael Dias, 132

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 105

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO GERAL – OVERALL ( APÓS 17 CORRIDAS)

PRO

1) Thiago Camilo, 310

2) Alex Seid, 268

3) Nathan Brito, 254

4) Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 253

5) Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 242

6) Weldes Campos, 237

7) Gerson Campos, 227

8) Julio Campos/Léo Torres, 136

9) Marcelo Henriques, 130

10) Pedro Ferro, 122

AM

1) Walter Lester, 300 pontos

2) Giovani Girotto, 224

3) Adriano Ramos, 179

4) Luis Debes, 176

5) Caê Coelho, 136

6) Danny Candia, 113

7) Ernesto Benidez, 60

8) Bruno Campos, 50

9) Gustavo Teixeira/Roberto Possas, 50

10) Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

PROAM

1) Pedro Aizza, 356 pontos

2) Francesco Franciosi, 287

3) Rafael Dias, 254

4) Pedro Costa/Antonio Junqueira, 226

5) Adalberto Baptista, 196

6) Marcus Índio, 122

7) Pedro Ferro, 122

8) Lourenço Beirão, 85

9) Raphael Teixeira, 82

10) Luis Debes, 72

Calendário GT Sprint Race 2021

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

