Dignity Gold GT Sprint Race retorna ao RS para a etapa de Tarumã

Em 10 dias, o elenco da Dignity Gold GT Sprint Race desembarca no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), para o sétimo evento da temporada 2022, quinta etapa válida para o campeonato regular, chamado Brasil. As atividades começam na sexta-feira, dia 16 de setembro, com um treino extra e um treino oficial. As duas corridas serão realizadas no domingo, 18 de setembro, com transmissão ao vivo do Motorsport.com. A categoria dividirá o autódromo com a Copa Truck.

O autódromo de Tarumã, um dos mais tradicionais do automobilismo nacional, recebe a Dignity Gold GT Sprint Race pela quarta vez em sua história. O primeiro encontro foi em 2013, o segundo no em 2015, e a pista recebeu no ano passado uma das etapas do torneio Special Edition, em agosto.

Estão confirmados 28 pilotos para o desafio na região Sul, dividindo os bólidos da categoria na pista de 3.039 metros de extensão (sentido anti-horário), com nove curvas - de altíssima, média e baixa velocidades - e um cotovelo em descida, chamado "Curva da Tala Larga", que exige grande perícia e sangue frio dos pilotos. Assim como as curvas 1 e 9, que definem o circuito gaúcho como o que detém a maior média de velocidade do Brasil.

Os nove eventos que compõem o calendário da competição estão divididos em dois campeonatos: o Brasil, com seis etapas (tendo cada uma a disputa de duas corridas), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas do “Special Edition” – Goiânia (duas etapas) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas disputas sairá o campeão overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

TRANSMISSÕES

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto, com transmissão ao vivo do Motorsport.com no YouTube.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA TARUMÃ

Sexta-feira, 16 de setembro

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown 1

11h30 às 12h45 - GT Sprint Race – Shakedown 2

14h50 às 15h35 – GT Sprint Race – Treino extra

Sábado, 17 de setembro

09h00 às 09h30 – Briefing

09h45 às 10h30 – Treino oficial 1

13h00 às 13h45 – Treino oficial 2

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 1

16h40 às 16h50 – Treino classificatório 2

Domingo, 18 de setembro

07h45 às 07h55 – Warm-up

09h10 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

Classificação da Dignity Gold GT Sprint Race - Brasil, após oito corridas:

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 155 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 152

3) #77 Pedro Costa, 124

4) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 117

5) #13 Rafael Dias, 102

6) #12 Edgar Bueno Neto, 83

7) #82 Gerson Campos, 80

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 76

9) #37 Ayrton Chorne, 58

10) #12 César Ramos, 53

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

AM

1) #72 Giovani Girotto, 170 pontos

2) #17 Walter Lester, 133

3) #31 Roberto Possas, 127

4) #78 Leo Yoshii, 125

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30

PROAM

1) #09 Arthur Gama, 156 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 137

3) #18 Dudu Trindade, 137

3) #54 Diogo Moscato, 122

5) #56 Brendon Zonta, 92

6) #79 Rafael Seibel, 89

7) #88 Lucas Mendes/Marco Garcia, 60

8) #10 Adalberto Baptista, 40

Confira os locais e datas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

