GT Sprint Race abre temporada 2021 com treinos extras

A abertura da temporada 2021 da GT Sprint Race começou com dois treinos extras realizados na tarde desta sexta-feira (30), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A categoria chega a seu 10º ano com a promessa de certames no mais alto nível técnico, com um grid composto por 29 pilotos e 20 carros.

Entre estes, estão confirmados vários nomes de respeito no automobilismo brasileiro, além dos atuais campeões - a dupla Alex Seid e Marcelo Henriques, Thiago Camilo e Weldes Campos – e o da temporada 2019, Eduardo Trindade.

“Muito feliz de estar mais um ano na GT Sprint Race. Vou dividir o carro com Sérgio Ramalho, que foi meu professor desde os tempos do kart. Assim como todos os pilotos, estamos com a expectativa altíssima para este início de temporada. Nós nos preparamos bastante e, este ano, tem tudo para ser muito bacana”, diz Eduardo Trindade, que ocupará a GTSR#25.

Pedro Costa e Antonio Junqueira farão, em 2021, sua primeira temporada completa, competindo pela classe AM e dividindo o volante do GTSR#161.

“Eu gostei de correr em 2020. Iniciei quase no meio do campeonato, fui vice-campeão na classe AM e consegui ficar no pódio da geral. Esses resultados trouxeram muita visibilidade, principalmente com o patrocinador, pois era amador”, revela Pedro Costa. “Vou correr com o Junqueira, que em sua estreia, na última etapa do ano, foi bem competitivo e também ganhou corrida na geral. Acredito muito nesta parceria. Somos uma dupla forte e vamos brigar pelo título”, aposta.

Adalberto Baptista acelerará pelo segundo ano consecutivo no campeonato. O piloto paulista estará a bordo do GTSR#793, na classe PROAM. “Espero uma temporada tão divertida e competitiva quanto a de 2020. Tenho objetivo de conseguir, desta vez, participar de todas as etapas e lutar pelo título”, declara. “Preciso fazer um elogio especial ao Thiago Marques, pela organização e pelo alto nível de competitividade da categoria”, destaca Baptista.

A programação abriu os trabalhos com os treinos extras nesta sexta-feira, 30 de abril – um às 13 horas e outro às 16 horas. Amanhã, sábado, 1º de maio, acontecem os dois treinos oficiais, às 09 horas e 12h50, e os grids serão definidos nos classificatórios, que começam às 16 horas. As duas corridas oficiais deste domingo, 02, terão largada às 08h50 e ao meio-dia.

PILOTOS DA PRIMEIRA ETAPA

PRO

#19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito

#82 Gerson Campos

#04 Julio Campos/Léo Torres

#25 Eduardo Trindade/Sergio Ramalho

#11 Weldes Campos

#21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro

#83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski

#01 Alex Seid/Marcelo Henriques

AM

#31 Adriano Ramos/Caê Coelho

#33 Bruno Campos

#37 Luis Debes

#07 Pedro Bezerra

#72 Giovani Girotto

#17 Walter Lester

PROAM

#161 Antonio Junqueira/Pedro Costa

#793 Adalberto Baptista

#13 Rafael Dias

#35 Pedro Aizza

#73 Francesco Franciosi

#03 Lourenço Beirão/Pedro Ferro

BRIGA de 'gato e rato' entre Mercedes e Red Bull nos treinos em Portugal | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.