GT Sprint Race: Antonio Junqueira repete vitória em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Antonio Junqueira aproveitou a pole position conquistada após o triunfo na primeira corrida, liderou praticamente toda a segunda prova e venceu a disputa final da terceira etapa da 11ª temporada da GT Sprint Race, disputada neste domingo, 1º de maio, em Interlagos.

O paulista do GTSR#61 chegou à frente na geral e na classe PROAM, completando as 12 voltas do circuito em 25m46seg777. Na sequência do top 3 geral, vieram Marcelo Henriques (#1, PRO) e Sérgio Ramalho (#19, PRO). Na classe AM, a vitória foi do gaúcho Giovani Girotto (#72).

“Foi um dia inesquecível. De todas as participações, esta vai ficar pra minha história. Foi maravilhoso. Estou super feliz por disputar de igual para igual com pessoas de renome e ter esse resultado. Agora é administrar isso e a posição no campeonato”, celebrou Junqueira, que lidera a PROAM.

Marcelo Henriques, que ficou na cola do vencedor nos momentos finais da prova, ficou satisfeito com sua posição. “Desde minha formação como piloto, nas categorias de base, sempre foi assim: muito trabalho e técnica para me desenvolver cada vez mais como profissional. E é por momentos como este que a gente não enjoa desta vida. A corrida de hoje, por exemplo, foi muito disputada, com todos dando o seu melhor e se respeitando", disse.

"Uma corrida com muita pegada e com pilotos do mais altíssimo nível no automobilismo brasileiro. E conquistar o pódio neste cenário é uma felicidade imensa”, comenta o titular do GTSR#1, que com a vitória, galgou para o terceiro lugar na classe PRO.

Já para Girotto, garantir a vitória não foi uma tarefa tão fácil, embora ele tenha liderado desde as primeiras voltas na classe AM, pulando da 14ª posição do grid geral para o 10º lugar. “No meio da corrida, um carro da frente começou a vazar óleo, a pista ficou lisa e eu só olhando no retrovisor e administrando a posição. Saio daqui feliz sendo o maior pontuador deste final de semana”, afirmou o piloto do carro #72, que sai de Interlagos com a liderança absoluta na classe AM.

O próximo compromisso da Dignity Gold GT Sprint Race será na realização da quarta etapa, entre 3 e 5 de junho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Abaixo, você vê o resultado da corrida 2 de Interlagos:

Resultado da Corrida 2 – 3ª etapa

1) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 12 voltas, 25min46s777

2) #01 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO, 0s398

3) #19 Sérgio Ramalho/ Luciano Zangirolami, PRO, 1s069

4) #12 César Ramos / Edgar Bueno Neto, PRO, 1s237

5) #09 Arthur Gama, PROAM, a 2s955

6) #13 Rafael Dias, PRO, a 3s856

7) #82 Gerson Campos, PRO, a 4s035

8) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 8s918

9) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 11s771

10) #72 Giovani Girotto, AM, a 16s518

11) #17 Walter Lester, AM, a 18s661

12) #08 Alexandre Cauê, AM, a 26s112

13) #31 Roberto Possas, AM, a 42s645

14) #88 Lucas Mendes/ Marco Garcia, PROAM, a 59s944

15) #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, a 2 voltas

Não completaram 75% da prova

16) #77 Felipe Baptista/ Pedro Costa, PRO, a 6 voltas

17) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 6 voltas

18) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 8 voltas

19) #10 Adalberto Baptista, PROAM, a 10 voltas

20) #78 Leo Yoshii, AM, a 11 voltas

21) #21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, sem tempo

22) #37 Ayrton Chorne, PRO, sem tempo

-

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: