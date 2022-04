Carregar reprodutor de áudio

Um dos mais conhecidos nomes do automobilismo nacional, Thiago Camilo voltou a mostrar sua força e conquistou a pole position para a corrida 2 da etapa do Velocitta da Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do esporte a motor brasileiro.

Companheiro de Raphael Teixeira no GTSR #21 da classe PRO, a divisão de elite da competição, Camilo registrou a marca de 1min38s818 e superou Diogo Moscato, o pole position da PROAM, por 0s237 na cidade de Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo.

A terceira posição do grid ficou com outro piloto da PROAM: Arthur Gama. Gerson Campos, pole da PRO na corrida 1, ficou em quarto, à frente de Sergio Ramalho, seu rival de divisão e parceiro de Luciano Zangirolami no GTSR #19. Veja abaixo a tabela da classificação para a corrida 2:

As duas corridas da etapa do Velocitta, na qual Camilo e Teixeira chegam como líderes do campeonato, você acompanha ao vivo no site do Motorsport.com. A programação completa da rodada disputada em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo, você vê abaixo:

Domingo, 03 de abril

10h00 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

13h15 - Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

VETTEL FORA da F1? Ex-chefe de equipe DETONA Aston e Lawrence Stroll: PÕE LANCE NO CENTRO DO NEGÓCIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: