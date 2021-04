GT Sprint Race celebrará a 10ª temporada em 2021

A inovação sempre estará no “centro” da GT Sprint Race, seja em seu equipamento ou no sistema de disputas no campeonato. Ainda na temporada passada, com uma versão bem diferente do habitual, o calendário contou com a Special Edition.

O sistema de classificação segue regulamento ao estilo australiano, onde as duas primeiras corridas são classificatórias para a grande final. A cada etapa são três corridas e podem se inscrever para cada carro até três pilotos nas categorias PRO, PROAM e AM.

Os GTs

O novo carro GT Sprint Race conta com chassi tubular de aço inox e peso total de 1.000 kg, motor V6, 3.6 litros, 300 cv de potência e um torque de 40 kg. Nos freios, as pinças são da marca Doppler de fabricação Argentina, discos de freios Fremax e pastilhas de freios TecPads.

Já na parte eletrônica, passaram a usar o modelo GT Attack, que permite ao piloto acesso a todas informações técnicas do carro, direto no volante, as quais facilitam muito o entendimento dos sinais vitais do motor, evita possíveis quebras e, acima de tudo, traz uma facilidade ainda maior com relação ao equilíbrio de todos os carros.

Na suspensão, todos os jogos são independentes, através de duplo triângulo e push rods. Além disso, os GTs estão compostos por um câmbio sequencial Sadev, de fabricação francesa, super conceituado no mundo do automobilismo, com seis marchas, power shift e paddle shift (câmbio na borboleta).

Confira os campeões e destaques, desde seu início:

2012 – Gustavo Martins;

2013 – Gaetano di Mauro e Guilherme Salas (em dupla);

2014 – Flávio Lisboa, pela classe PRO e Adriano Amaral, na classe GP;

2015 – Pietro Rimbano, pela classe PRO, e Fábio Brecailo, na classe GP;

2016 – Os irmãos Wanderlei Berlanda Júnior e Eduardo Berlanda, em dupla, pela classe PRO e Vinícius Margiota, pela classe GP;

2017 – Primeira temporada com variação de torneios. Wanderlei Berlanda Júnior, em pilotagem solo, levou a geral na classe PRO e também venceu as etapas da Winter Cup. A dupla formada por Kau Machado e Jorge Martelli venceu na geral da classe GP. O então novato João Rosate conquistou os títulos de Rookie of the Year e do Final Cup;

2018 – Wanderlei Berlanda Júnior, pela classe PRO, e Kau Machado/ Jorge Martelli, na classe GP;

2019 – Segundo ano de minitorneios correndo em paralelo ao campeonato principal. A dupla formada por João Rosate e Bruno Smielevski conquistou o título do Overall, da Internacional Cup e o campeonato geral da classe PRO. Neste mesmo nacional, pela classe GP, Daniel Coutinho e Josimar Júnior levaram o título. Coutinho, em solo na mesma classe, também foi o vencedor no Overall, Winter Cup e Internacional Cup. O rookie do ano foi Dante Fibra.

2020 – Mesmo em pandemia, o campeonato conduziu a temporada adotando todas as medidas de biossegurança em prevenção à Covid-19 e, em disputa, três torneios paralelos e, agora, em três classes distintas. No Overall, os campeões foram Thiago Camilo, pela PRO; Weldes Campos, na PROAM, e Luiz Arruda, na AM. Pela Special Edition, a dupla Pedro Lopes e Gabriel Silva, na PRO; Weldes Campos e Ricardo Sperafico, pela PROAM, e Raphael Teixeira, na AM, levaram o título. Pela GT Sprint Race Brasil, os vencedores foram Ricardo Sperafico, na PRO; a dupla Alex Seid e Marcelo Henriques, pela PROAM, e Luiz Arruda, na AM. Weldes Campos também foi o novato destaque do ano, levando o título de Rookie of the Year.

As emoções das etapas de 2021 terão transmissões ao vivo pela BandSports e pelo YouTube, nos canais Acelerados e GT Sprint Race.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira os locais e datas da GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – A definir – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

