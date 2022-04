Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a GT Sprint Race, uma das principais categorias de todo o esporte a motor brasileiro, realiza o terceiro evento de sua temporada 2022. A etapa é disputada no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A capital paulista, aliás, terá novidades no grid do campeonato, com direito a retorno de uma estrela do automobilismo nacional e estreia de um jovem talento da Stock Car. O primeiro deles é César Ramos, que também corre na Stock e já disputou etapas da GTSR no ano passado. Ele, portanto, volta à categoria no mais tradicional palco de corridas do Brasil. O segundo é Felipe Baptista, que foi campeão da Stock Series (antiga Stock Light) em 2021. Veja o grid completo na imagem abaixo:

Grid da GT Sprint Race 2022 em Interlagos Photo by: Divulgacao

*Thiago Camilo deve ser desfalque pois está nos Estados Unidos correndo na IMSA

Abaixo, você confere os horários da etapa, que terá a presença in loco da reportagem no autódromo. Anote na agenda e não perca nada: as corridas você pode conferir ao vivo no YouTube do Motorsport.com.

Sábado

- Treino oficial 1: 8h55

- Treino oficial 2: 12h20

- Classificação: 16h

- Super Pole: 16h20

Domingo

- Corrida 1: 8h45

- Corrida 2: 12h20

Confira o calendário completo da GT Sprint Race 2022

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

