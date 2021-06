GT Sprint Race: Casagrande usará cores de 'Velozes e Furiosos 9'

Muito aguardado pelo público nacional, o filme ‘Velozes e Furiosos 9’ traz de volta às telonas não só os carros possantes que o brasileiro gosta de ver e ouvir, mas também várias relações familiares, desde as mais tensas até as mais afetuosas e verdadeiras.

O filme já está em cartaz no País e, para celebrar os fãs de corrida e velocidade no circuito da GT Sprint Race, que realiza etapa nesse final de semana em Interlagos, o evento contará com um carro personalizado com as cores temáticas da saga cinematográfica e o numeral #9, além da pilotagem de Gabriel Casagrande. A ação promocional é fruto de uma parceria com a Espaço/Z e a Universal Pictures.

As atividades tiveram início nesta sexta-feira, com o primeiro treino e liderança de Casagrande. No sábado, acontecem o segundo treino e os classificatórios para as corridas, a Q1 e a Super Pole, que serão no domingo, 27 de junho, às 10h40 e 14h30, respectivamente.

Para Casagrande, a ação foi uma grande surpresa: “Legal ver que eles veem no automobilismo uma plataforma bacana para fazer esse tipo de anúncio, ainda mais em um filme relacionado a carro, velocidade e tudo mais“, disse o piloto paranense.

Apaixonado por carros e pela velocidade desde pequeno, além de natural de Francisco Beltrão e radicado em Curitiba, Casagrande começou a acelerar nas pistas aos 13 anos. Correu na Fórmula Renault, F3, Brasileiro de Marcas, Stock Light e, desde 2013, na Stock Car.

Nesta última, acumula 15 pódios, quatro poles e quatro vitórias em seu histórico. Em 2021, faz sua primeira temporada na GT Sprint Race. Com duas etapas disputadas, conquistou dois pódios, uma pole, uma vitória e um segundo lugar.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA DE INTERLAGOS

Sexta-feira, 25 de junho

16h40 às 17h25 – Treino oficial 1

Sábado, 26 de junho

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 13h40 – Treino classificatório - Q1

14h00 às 14h10 – Treino classificatório - Super Pole

Domingo, 27 de junho

08h10 -8h20 - Warmup

10h40 – Corrida 1

14h30 – Corrida 2

