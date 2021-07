A disputa da classe AM na temporada 2021 da GT Sprint Race Brasil ficou ainda mais acirrada após a disputa da etapa 'Triple X', realizada no último fim de semana no circuito de Cascavel, no estado do Paraná.

Se Walter Lester chegou ao oeste paranaense com folga na ponta da tabela, agora o líder do campeonato tem que ficar de olho no concorrente Luis Debes, que venceu as duas corridas deste domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux.

O 'prejuízo' do ponteiro só não foi maior porque 'Waltinho' performou de forma igualmente brilhante e ficou com a pole position do evento, que rendeu pontos de corrida também ao treino classificatório.

Assim, na tabela de classificação da competição nacional na divisão AM, Lester, do GTSR#17, mantém a liderança desde a primeira etapa e soma 140 pontos. Entretanto, Debes, do GTSR#37, fica a apenas três, com 137 unidades.

Na sequência, aparecem Caê Coelho e Adriano Ramos, da máquina de número 31, com 110 pontos, na terceira posição; Giovani Girotto, do GTSR#72, soma 70, em quarto; Já Bruno Campos, do GTSR#33, com 50, é o quinto.

Na ponta da disputa, Lester disse: “Tenho que focar em continuar a evolução, tudo está dando certo, e é muito importante dar valor para as outras duplas e pilotos. É preciso reconhecer a força dos adversários para definir as estratégias dos finais de semana."

A diferença que temos não é confortável, por isso, precisamos agir com inteligência pensando no campeonato já que iremos carregar 30 quilos na próxima pela liderança", seguiu Walter, 'genro' de José Carlos Pace, ícone brasileiro da Fórmula 1 que morreu tragicamente em 1977.

Vice-líder, Debes afirmou: “Estou muito feliz em poder fazer parte do grid. É um prazer enorme da minha parte poder dividir a pista e passar o final de semana com pilotos tão consagrados assim."

"Isso traz um aprendizado não só para a pista, mas para vida. O lema sempre foi me manter constante. Temos mais três etapas pela frente, vamos batalhar para nos manter no pódio”, completou.

O calendário da GTSR 2021 está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis eventos (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Na 10ª temporada, serão três títulos distintos da Sprint Race.

São os seguintes: do campeonato 'Brasil', do campeonato 'Special Edition', e do Overall (geral), nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do minitorneio de 'Rookie Of The Year' (novato do ano, em inglês).

-

Classificação do campeonato da GT Sprint Race Brasil

AM

1) #17 Walter Lester, 140 pontos

2) #37 Luis Debes, 137

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 110

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #33 Bruno Campos, 50

6) #33 Emilio Padron, 30

7) #59 Danny Candia, 28

8) #90 José Vitte, 24

9) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #03 Pedro Ferro, 122 pontos

2) #35 Pedro Aizza, 119

3) #73 Francesco Franciosi, 118

4) #13 Rafael Dias, 100

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 89

6) #793 Adalberto Baptista, 83

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 105 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 101

3) #11 Weldes Campos, 97

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 96

5) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 91

6) #82 Gerson Campos, 91

7) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 86

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 78

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

Red Bull antecipa ação drástica pós-batida com Hamilton; assista:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: