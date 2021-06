'Genro' de José Carlos Pace, Lester se destaca na GT Sprint Race

José Carlos Pace é um dos grandes ícones da história do esporte no País. Não à toa, 'empresta' seu nome à pista de Interlagos, sede do GP do Brasil de Fórmula 1. O que poucos sabem, porém, é que um 'genro' do lendário piloto é um dos competidores mais destacados no cenário nacional em pleno 2021: trata-se de Walter Lester, que neste ano é um dos líderes da GT Sprint Race 'Special Edition', um dos torneios mais disputados do automobilismo brasileiro.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Lester falou sobre o romance com a filha de Pace: "Eu a conheci em 2002. Nos reencontramos em 2012 e nos casamos. Ela conta muitas histórias dele. Minha sogra também. Ele faleceu justamente na época em que estava no auge."

"Ia 'ganhar tudo', estava com um carro bom. Em casa, tenho tudo dele. Macacão, troféus, capacete, balaclava... A família toda é viciada em automobilismo, minha mulher adora. Foi ela que me incentivou a voltar: 'Você gosta, vai se divertir'."

O piloto também falou sobre o desafio de se manter competitivo aos 63 anos: "Eu jogo tênis todos os dias há uns 40 anos. Inclusive foi assim que conheci a minha esposa. Estou tomando 1.5s, 2s por volta [dos ponteiros, que disputam a classe PRO, duas 'acima' da AM].".

Walter Lester Photo by: Luciano Santos

"É muito bom! Eu estava até conversando com o Thiago (Camilo) e ele falou: 'Isso é a minha vida, trabalho com isso todo dia... mexendo com telemetria, simulador, enfim'. Eu não!", brincou Lester, que celebrou o fato de superar jovens rivais em sua classe.

"O 'senhor' andando na frente dos moleques é legal, né? Mas a gente sempre troca dicas... se precisar de alguma informação de pressão de pneu, tem ajuda, enfim. O mais legal desta categoria são as pessoas. É muito legal, o ambiente é sensacional."

"A gente sai para jantar... Na Stock, o Thiago Camilo e o Gabriel Casagrande não ficam tanto juntos. Não saem para jantar e dar risada. Aqui (na GTSR), sim. Todo mundo marca encontros para conversar e sempre tem bastante gente. Às vezes, todos se juntam", completou.

Carro de Walter Lester Photo by: Luciano Santos