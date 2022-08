Carregar reprodutor de áudio

Para a segunda etapa da Special Edition da GT Sprint Race, que acontece neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, o carro GTSR#77, da classe PRO, irá contar com uma dupla de peso. Pedro Costa recebe como parceiro Dudu Barrichello, piloto da Fórmula Regional Europeia (FRECA) e o primogênito de Rubens Barrichello, que também estará nos boxes como “coach”, orientando a dupla.

Não é a primeira vez que Dudu participa de uma prova da categoria. Em 2019, como parceiro do próprio pai, o jovem, então com 17 anos, ganhou uma das etapas internacionais que aconteceu em Homestead (Florida, EUA), debaixo de muita chuva.

“Nunca andei neste carro com a atual configuração, mas já me disseram que está muito divertido. Espero que seja um evento legal. Já ouvi falar muito bem da estrutura que é a Special Edition e estou feliz em poder dividir o carro com um super parceiro meu. Conheço o Pedro de longa data e será um prazer tê-lo ao meu lado. Quero andar logo”, comentou.

Para Pedro Costa a ansiedade é recíproca: “Sou muito amigo do Rubens e vi Dudu começar no kart desde muito menino. Fui o primeiro patrocinador dele com a minha empresa, em 2015, e vinha o acompanhando sempre que podia. Hoje, ele se tornou um piloto muito experiente, com Stock Car, várias categorias fórmulas europeias e está fazendo um belíssimo trabalho na FRECA. Acho que, como minha dupla, ele tem muito a acrescentar e, obviamente tendo um coach como o Rubens nos bastidores, vai nos ajudar a performar melhor cada treino e corrida”, afirmou.

Quanto ao campeonato Special Edition, a expectativa do paulistano é alta. “Estou em segundo no campeonato, então a chance de assumir a liderança existe e estou focado nisso. Minha diferença é de 10 pontos e acredito que com esta parceria eu alcance esse objetivo. Além do mais, Interlagos é uma pista que tenho muita familiaridade e onde gosto muito de pilotar. Sinto-me como correndo em casa. Já venci duas corridas aqui, então a expectativa é ótima e é sempre positivo voltar”, conclui.

A Special Edition de Interlagos terá transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube.

