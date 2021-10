Ele viajou quase 3.000km para poder disputar a etapa decisiva do minitorneio Special Edition da GT Sprint Race. Saiu de Belém (PA) e chegou em Lima Duarte (MG) para formar dupla com o goiano Gustavo Teixeira. O paraense Roberto Possas tem motivos de sobra para celebrar seu primeiro título no automobilismo de pista. Na tarde deste domingo, veio a conquista da terceira etapa da categoria AM, destinada aos pilotos em formação.

“Que felicidade. Participar de uma categoria tão especial como a GT Sprint Race, com muitos pilotos de renome nacional e internacional, podendo subir ao pódio como campeão da etapa do Potenza é maravilhoso. A gente sai do norte do País, onde não tem autódromo, e faz de tudo para poder estar aqui. Certamente, este troféu terá um lugar especial”, comentou Roberto Possas.

Possas pilotou nas corridas 1 e 2, assegurando um terceiro e um quarto lugar. Na prova final, Gustavo Teixeira garantiu a vitória e o título da etapa. “Acredito que formamos uma boa dupla. Tudo é evolução, e assim foi esta etapa se compararmos com minha estreia em Tarumã. Agora é seguir treinando e participando de mais provas para buscar mais experiência”, finalizou Possas.

