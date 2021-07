GT Sprint Race: Em Cascavel, Pedro Ferro busca novas vitórias

Depois de conquistar um pódio na etapa de Interlagos da GT Sprint Race, Pedro Ferro acelera neste próximo final de semana em Cascavel, no Paraná, que receberá a quarta etapa do calendário de 2021 da categoria.

Com 108 pontos conquistados no campeonato, o piloto do programa de jovens talentos da Toyota Gazoo Racing busca ampliar a liderança entre os rookies do campeonato.

“O início da temporada deste ano, bem como a etapa de Interlagos foram positivos, o que me dá bastante confiança. Com os devidos ajustes no carro, conseguirei manter o bom ritmo, evoluir e buscar de vitórias. Estou bem focado para essa etapa em Cascavel”, disse Pedro, que tem sua carreira gerenciada por Thiago Camilo, piloto da Stock Car.

Na temporada de 2021 da GT Sprint Race, o santista conta com dois triunfos e três pódios, sendo um destes na etapa passada, em Interlagos. Além disso, Pedro também venceu ao lado de Camilo em Goiânia e obteve a vitória na etapa de abertura no Velocitta.

Para Cascavel, o objetivo é seguir na jornada de um título neste segundo semestre.

“Vamos trabalhar bastante para manter a liderança nesta etapa e buscar o título ainda em 2021. Será um segundo semestre intenso, tanto aqui quanto na Stock Light, então vamos com tudo”, disse Pedro.

As atividades de pista têm início nesta sexta-feira (16) com shakedown às 8h00 e o primeiro treino livre às 15h15. No sábado (17), acontece o treino livre 2 às 10h00 e o treino classificatório às 14h10. A corrida 1 será no domingo (18) às 10h05 e corrida 2 às 12h45, ambas as provas com transmissão no BandSports.

