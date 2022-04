GT Sprint Race: etapa do Velocitta 'embola' campeonato; tabela

Carregar reprodutor de áudio

Após disputas emocionantes da segunda etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, no Autódromo Velocitta, no interior paulista, neste final de semana, o campeonato divulga as suas tabelas de classificação de 2022. A dupla Thiago Camilo/Raphael Teixeira, do GTSR#21, mantiveram a primeira posição na classe PRO, a mais gabaritada. Rafael Seibel (#79) lidera a PROAM, divisão intermediária, com 61 pontos. Na AM, a mais acessível, Giovani Girotto (#72) soma 70 pontos.

Camilo e Teixeira têm vantagem de 10 pontos para Pedro Costa, que totaliza 66. Logo atrás, vem Rafael Dias, com 60. “Vamos continuar com o mesmo propósito de pensar no campeonato, ir bem nessa primeira fase é importante. Temos sido constantes na preparação e nos treinos. Na próxima etapa em Interlagos o objetivo é o mesmo, fazer uma boa classificação e administrar a vantagem”, disse Camilo.

“A estratégia é continuar com cautela e sair de enrosco nas corridas, pois sabemos que velocidade e ritmo forte. O Thiago Camilo dispensa até comentários, um parceiro e tanto. Espero nas próximas as provas sair com a maior pontuação possível”, complementou Teixeira.

Na divisão PROAM, a segunda posição está com Dudu Trindade, 59 pontos. Em terceiro, Brendon Zonta, 54. “No Velocitta não achamos o acerto ideal e, somado ao uso do lastro de sucesso, não alcançamos o resultado esperado. Quando não der para vencer ou brigar pelo pódio é procurar usar a cabeça para completar as corridas e conseguir pontuar bem pensando realmente na tabela de classificação”, afirmou Seibel.

“Mas, como tenho dito, este é um campeonato longo e da regularidade, e quem conseguir esse feito se sairá melhor. Conseguimos sair ainda na liderança do campeonato, com pontuação mais junta agora. Isso significa que teremos muita emoção pela frente”, ressaltou.

Na AM, Girotto estava empatado com Walter Lester e assumiu a liderança após vitória na primeira corrida deste domingo. Giovani soma 70 pontos, sendo seguido de perto por Alexandre Kaue, 68 pontos, e o próprio Lester, 57.

O calendário da temporada está dividido em dois torneios e nove eventos: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas cada), em pistas brasileiras (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e a 'Special Edition', com três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), tendo cada uma delas a disputa de três provas. Da somatória dos dois torneios sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes, PRO, AM e PROAM, além do rookie do ano.

O terceiro encontro do calendário da Dignity Gold GT Sprint Race será no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona Sul da capital paulista, no dia 1º de maio. A cobertura completa você acompanha no Motorsport.com e as corridas você assiste em nosso canal no YouTube.

Classificação do campeonato, após duas etapas:

PRO

1) Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 76 pontos

2) Pedro Costa, 66

3) Rafael Dias, 60

4) Marcelo Henriques/Alex Seid, 56

5) Gerson Campos, 52

6) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 50

7) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 36

8) Ricardo Sperafico, 33

9) Ayrton Chorne,30

10) Edgar Bueno Neto, 30

AM

1) Giovani Girotto, 70 pontos

2) Alexandre Kauê, 68

3) Walter Lester, 57

4) Roberto Possas, 55

5) Leo Yoshii, 30

PROAM

1) Rafael Seibel, 61 pontos

2) Dudu Trindade, 59

3) Brendon Zonta, 54

4) Diogo Moscato, 54

5) Arthur Gama, 50

6) Antonio Junqueira, 48

7) Adalberto Baptista, 18

8) Lucas Mendes/Marco Garcia, 8

Programação

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

