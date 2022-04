Carregar reprodutor de áudio

Felipe Baptista é o novo integrante do grid da GT Sprint Race. O piloto estará a bordo do GTSR #77 ao lado de Pedro Costa, na categoria PRO, no terceiro encontro de 2022, no próximo final de semana, em Interlagos.

“As expectativas são as melhores. Ainda não conheço o Pedro Costa, mas sei que ele é muito rápido. Então, acredito que vamos conseguir uma familiaridade boa e ter bons resultados no campeonato. Na etapa de Interlagos, vamos utilizar os treinos para nos conhecer com o pensamento em realizar uma boa classificação e excelentes corridas. O objetivo é a estabelecer o maior número de pontos ao longo do campeonato e chegar ao final do ano na disputa do título”, declarou o competidor paulistano.

Felipe, irmão mais novo do também piloto Vitor Baptista, começou no kart, com o tricampeonato da Copa São Paulo Light. Além disso, foi campeão brasileiro na Junior e na Graduados. Como se não bastasse, foi o piloto mais jovem a ganhar uma corrida em carros de Gran Turismo no mundo, aos 15 anos em 2019 na Porsche Cup Brasil. Estreou na Stock Series (antiga Light) em 2020 e conquistou o título em 2021. Este ano, ele compete na Stock Car pela KTF Sports.

