GT Sprint Race: Gama e Dias fazem as poles da etapa de Tarumã

A GT Sprint Race definiu no fim da tarde deste sábado os grids de largada das duas provas válidas pela etapa de Tarumã, com poles de Arthur Gama e Rafael Dias.

Nas etapas do Torneio Brasil, a classificação é feita de forma separada, com duas sessões de 10 minutos, cada uma definindo o grid de uma corrida. Quando dois pilotos dividem um carro, cada um faz um quali, enquanto os demais participam de ambas.

Na primeira sessão de classificação, o final foi marcado com problemas no carro de Possas, que ficou parado no meio da pista. Mas a direção de prova permitiu que o quali fosse mantido em seus últimos segundos.

Com isso, Arthur Gama ficou com a pole position ao marcar 01min12s019. Gama também fica com a primeira posição entre os pilotos da PROAM.

Na segunda posição, e fazendo a pole da PRO, ficou Rafael Dias. Vitor Genz e Cassiano Lopes (PROAM) ficaram em terceiro, com Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO) e Diogo Moscato (PROAM) completaram o top 5. Entre os pilotos da AM, Leo Yoshii foi o melhor colocado, ocupando a oitava posição na classificação geral.

Na segunda sessão de classificação, Rafa Dias foi com muito ânimo na saída da curva e acabou rodando e batendo de leve na barreira de proteção enquanto ocupava a pole provisória. Por sorte, ele não teve danos maiores ao carro.

Mas isso não foi suficiente para tirar a pole de Dias ao marcar 01min11s772, ficando a pouco mais de meio décimo de César Ramos, que divide o carro com Edgar Bueno Neto, sendo ambos os carros da PRO.

Em terceiro, e com a pole da PROAM, ficou Gama, mostrando mais uma vez sua força no circuito de Tarumã. Completaram o top 5 as duplas da PRO Raphael Teixeira / Thiago Camilo e Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho. Já Leo Yoshii fez barba, cabelo e bigode com a pole da AM também na segunda prova.

A GT Sprint Race realiza neste domingo as duas corridas da etapa de Tarumã. A primeira prova tem largada marcada para 09h10 enquanto a segunda começa a partir das 12h, ambas com transmissão do Motorsport.com.

Confira o grid de largada para a primeira corrida da GT Sprint Race em Tarumã:

*Em negrito os pilotos que fizeram a classificação e disputarão a corrida

1 – Arthur Gama (PROAM) – 01min12s019

2 – Rafael Dias (PRO) – 01min12s157

3 – Vitor Genz / Cassiano Lopes (PROAM) – 01min12s266

4 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO)

5 – Diogo Moscato (PROAM)

6 – Dudu Trindade (PROAM)

7 – Marcelo Henriques / Alex Seid (PRO)

8 – Leo Yoshii (AM)

9 – Brendon Zonta (PROAM)

10 – Antônio Junqueira (PROAM)

11 – Giovani Giroto (AM)

12 – Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli (PRO)

13 – Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho (PRO)

14 – Walter Lester (AM)

15 – Gerson Campos (PRO)

16 – Rafael Seibel (PROAM)

17 – Edgar Bueno / Cesar Ramos (PRO)

18 – Pedro Costa / Léo Torres (PRO)

19 – Roberto Possas (AM)

20 – Lucas Mendes (PROAM)

21 – Alexandre Kaue (AM)

Confira o grid de largada para a segunda corrida da GT Sprint Race em Tarumã:

*Em negrito os pilotos que fizeram a classificação e disputarão a corrida

1 – Rafael Dias (PRO) – 01min11s772

2 – Edgar Bueno / Cesar Ramos (PRO)

3 – Arthur Gama (PROAM)

4 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO)

5 – Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho (PRO)

6 – Dudu Trindade (PROAM)

7 – Gerson Campos (PRO)

8 – Diogo Moscato (PROAM)

9 – Antônio Junqueira (PROAM)

10 – Leo Yoshii (AM)

11 – Pedro Costa / Léo Torres (PRO)

12 – Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli (PRO)

13 – Rafael Seibel (PROAM)

14 – Brendon Zonta (PROAM)

15 – Giovani Giroto (AM)

16 – Marcelo Henriques / Alex Seid (PRO)

17 – Walter Lester (AM)

18 – Vitor Genz / Cassiano Lopes (PROAM)

19 – Roberto Possas (AM)

20 – Lucas Mendes (PROAM)

21 – Alexandre Kaue (AM)

