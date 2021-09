GT Sprint Race: horários da etapa deste fim de semana em Curitiba

Neste fim de semana, a GT Sprint Race, uma das principais categorias do esporte a motor no País, volta às atividades para a etapa 'Inverse Race' do campeonato Brasil, disputada no Autódromo Internacional de Curitiba.

O evento é o sexto da GTSR na atual temporada, a 10ª da história da categoria, e é disputado na casa da Sprint, que tem sede em Curitiba e realiza muitas de suas provas na capital do estado do Paraná.

A expectativa para o fim de semana é de muita opção no tradicional circuito e o tempo deve se manter estável durante os três dias de atividades, com predominância de sol e baixíssima probabilidade de chuva.

A etapa de Curitiba inaugura a segunda metade da temporada 2021 da GT Sprint Race e terá um grande desafio no traçado de 3.695 metros (anel interno), composto por nove curvas em sentido horário e uma das retas mais longas do Brasil.

TRANSMISSÕES - As corridas da GT Sprint Race, sem público, têm transmissão ao vivo para todo o país no Motorsport.com, e, pela TV, o BandSports também mostra a 2ª corrida do evento. Durante a semana, após cada etapa, também terão destaque no Acelerados (SBT). A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Confira a programação da GT Sprint Race no Autódromo Internacional de Curitiba:

Sexta-feira, 03 de setembro

12h25 às 13h10 – Treino extra 1

15h15 às 15h55 – Treino extra 2

17h30 às 18h15 - Track walk

Sábado, 04 de setembro

08h00 às 08h45 – Treino oficial 1

10h55 às 11h40 – Treino oficial 2

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

Domingo, 05 de setembro

08h30 – Corrida 1

12h00 – Corrida 2

Classificação do campeonato da GT Sprint Race Brasil

Classe PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 105 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 101

3) #11 Weldes Campos, 97

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 96

5) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 91

6) #82 Gerson Campos, 91

7) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 86

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 78

AM

1) #17 Walter Lester, 140 pontos

2) #37 Luis Debes, 137

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 110

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #33 Bruno Campos, 50

6) #33 Emilio Padron, 30

7) #59 Danny Candia, 28

8) #90 José Vitte, 24

9) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #03 Pedro Ferro, 122 pontos

2) #35 Pedro Aizza, 119

3) #73 Francesco Franciosi, 118

4) #13 Rafael Dias, 100

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 89

6) #793 Adalberto Baptista, 83

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

