Neste fim de semana, a GT Sprint Race volta a acelerar em uma etapa duplamente especial, que marca a estreia do Autódromo Potenza, em Lima Duarte no estado de Minas Gerais, para a terceira e última etapa do minitorneio Special Edition 2021.

As atividades começam na próxima sexta, dia 1º de outubro e seguem até o domingo, 03, quando haverão as transmissões ao vivo das duas finais.

O grid da Special Edition contará com 30 pilotos que darão as primeiras voltas na pista de 3.200 metros de extensão, no sentido anti-horário. O Autódromo Potenza fica a 50 quilômetros de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

A Special Edition segue um sistema em que as duas primeiras corridas são classificatórias para a grande final, onde os vencedores concorrem a uma premiação total de R$120 mil.

Confira abaixo a programação do fim de semana da GTSR em Potenza, com transmissões das corridas de domingo pelo Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Extra Sexta-feira 12h Treino Oficial 1 Sexta-feira 15h Treino Oficial 2 Sábado 08h45 Treino Classificatório Sábado 13h Corrida 1 Sábado 16h Warm-Up Domingo 08h Corrida 2 Domingo 09h Corrida 3 Domingo 12h

Confira abaixo a classificação da Special Edition da GTSR:

PRO

1) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, 122 pontos

2) #19 Nathan Brito, 117

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 112

4) #11 Weldes Campos, 109

5) #01 Alex Seid, 98

6) #37 Lourenço Beirão, 88

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 74

8) #11 Cesar Ramos,73

9) #82 Gerson Campos, 73

10) #37 Zezinho Muggiati, 52

AM

1) #72 Giovani Girotto, 101 pontos

2) #17 Walter Lester, 94

3) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

4) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

5) #31 Adriano Ramos, 43

6) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 35

7) #37 Ricardo Kabanas, 32

8) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

9) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 142 pontos

2) #793 Adalberto Baptista, 99

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 89

4) #73 Francesco Franciosi, 88

5) #373 Raphael Teixeira, 82

6) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 60

7) #373 Kleber Eletric, 60

8) #7 Daniel Correa, 49

9) #373 Roberto Possas, 0

