A partir de amanhã o elenco 'Special Edition' chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), para o primeiro evento do minitorneio da Dignity Gold GT Sprint Race 2022. As atividades começam nesta sexta-feira, dia 03 de junho, com um treino extra e um oficial. As três corridas serão realizadas entre sábado, 04, com uma bateria e, domingo, 05, quando acontecem mais duas provas com transmissão ao vivo do Motorsport.com via YouTube.

Goiânia recebe a GT Sprint Race pelo terceiro ano consecutiva. O primeiro encontro foi em 2020, justamente com a disputa da primeira edição Special Edition e em etapa de abertura de temporada daquele campeonato, no dia 20 de setembro.

Já no ano passado, o evento foi realizado no dia 23 de maio. Estão confirmados 28 pilotos para o próximo fim de semana, dividindo as máquinas da categoria na pista de 3.835 metros de extensão (sentido horário) e 12 curvas. A GTSR dividirá o autódromo com Copa Truck e TCR South America.

Dentre os estreantes está o piloto de Marília (SP) Cello Nunes, que terá o seu primeiro contato com o GTSR. “Sempre foi meu objetivo, sonho, andar no campeonato da GT Sprint Race. Por isso, está sendo uma realização pessoal muito grande”, destacou. “Conheço bem a pista de Goiânia, competi algumas vezes com a Mercedes-Benz Challenge e em testes na Copa Junior. O circuito me agrada bastante, é bem seguro”, completou.

Nunes espera, no decorrer do torneio Special Edition, aprimorar seus conhecimentos com o carro de corrida. “Sei que tem um pessoal muito bem gabaritado correndo junto, altíssimo nível. Achei muito bacana o formato do calendário com as três provas em três corridas por final de semana, em Goiânia, Interlagos e Brasília. É a oportunidade de mostrar meu trabalho e mostrar que cheguei para ficar na GT Sprint Race”, enfatizou.

“O legal de voltar à Goiânia é que foi onde recebi o apelido de 'Capitão América' de um garotinho, pelo layout do meu carro e do macacão, e isso caiu nas graças do narrador Luc Monteiro. Ele carinhosamente adotou e assim ficou incorporado como uma identidade na minha carreira de piloto. Vai ser muito legal levar também o 'Capitão América' para o público nas etapas da GT Sprint Race”, concluiu.

As atividades da etapa em pista começaram de fato nesta quinta-feira, 02, com a realização da GT Academy (projeto desenvolvido para pilotos iniciantes) e o track walk. Na sexta, a partir das 12h50, acontecem os primeiros treinos, sendo o oficial às 16 horas.

Já as corridas terão as suas largadas no sábado (16 horas) e domingo (às 9h30 e 13h30), com transmissões ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube. A última corrida do final de semana também será exibida ao vivo pelo canal por assinatura BandSports.

Confira os pilotos inscritos para a etapa de Goiânia – Special Edition

PRO

César Ramos

Edgar Neto

Rafael Dias

Thiago Camilo

Raphael Teixeira

Ayrton Chorne (ARG)

Pedro Costa

Felipe Baptista

Gerson Campos

Daniel Corrêa

Rodrigo Sperafico

Jorge Martelli

PROAM

Arthur Gama

Eduardo Trindade

Diogo Moscato

Antônio Junqueira

Rafael Seibel

Lucas Mendes

Lourenço Beirão

AM

Alexandre Kauê

Tiago Kfouri

Leonardo Martins

Luís Debes

Roberto Possas

Cello Nunes

Giovani Girotto

Leonardo Yoshii

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Quinta-feira, 02 de junho

09h00 às 09h30 – GT Academy

14h15 às 15h45 – GT Academy

17h00 às 17h30 – GT Academy

17h30 às 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 03 de junho

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h50 às 13h35 – Treino extra

15h00 – Briefing presencial

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 04 de junho

08h00 às 08h45 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h30 às 13h00 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

17h15 às 18h00 – Volta rápida

–

Domingo, 05 de junho

07h55 às 8h05 – Warmup

09h30 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

10h15 às 11h15 – Visitação de boxes

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 – Pódio

14h45 às 15h45 – Volta rápida

–

Confira os locais e datas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

