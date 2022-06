Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race anunciou a chegada do piloto Léo Martins, que estará a bordo do carro #16 para a edição 2022 do torneio Special Edition. O primeiro desafio está marcado para o Autódromo de Goiânia no próximo final de semana, de 3 a 5 de junho. Aos 42 anos, o piloto carioca que mora em São Paulo contará com patrocínio da Turim MFO e Casa Costa.

O piloto, inscrito na categoria AM, já havia testado o carro em Interlagos e tem intenção de permanecer na categoria em 2023 para uma temporada completa: “Assim que desci do carro tive certeza de que precisava organizar uma maneira de viabilizar a andar na categoria”, contou Léo Martins.

Léo Martins Photo by: Divulgacao

“Estou muito animado para as etapas do Special Edition, pois o formato de três corridas no final de semana é bastante desafiador, a categoria é sempre muito disputada, os carros são muito equilibrados e eu terei vários amigos juntos na pista”, disse.

“Já andei em Goiânia algumas vezes, inclusive durante o próprio ano de 2022 e é uma das pistas que eu acho mais legais no Brasil”, acrescentou Léo, que estreou no automobilismo em 2021 na Copa Shell HB20, terminando o ano em 5º lugar na categoria. Esse ano, pela mesma Copa Shell HB20, está na segunda posição na tabela de classificação na categoria.

Na sexta-feira, 3 de junho, Léo Martins e todo o elenco da etapa inaugural do Speical Edition já estarão na pista para os treinos extras a partir das 12h50 e para o primeiro treino oficial às 16 horas.

VÍDEO: Sérgio Maurício fala de polêmicas recentes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: