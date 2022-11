Carregar reprodutor de áudio

No treino extra da etapa da GT Sprint Race no 'oval' de Goiânia, válida pela final do minitorneio Special Edition, Lucas Mendes, da classe PROAM, fechou a sessão com a melhor volta, registrando 58s597. Léo Yoshii fez 59s017 e foi o mais rápido da AM. As divisões foram as únicas na pista.

“Estou muito feliz com o resultado já no treino extra. É bem bacana andar na pista pelo circuito 'oval' aqui em Goiânia, o carro fica bem na mão, bem rápido e os tempos ficam bem próximos, então vamos trabalhar para obter bons resultados ao longo do final de semana”, disse Mendes, de Cuiabá (MT). Mais tarde, as máquinas da classe principal, a PRO, também vão à pista no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Resultado do treino extra do oitavo evento da GTSR 2022, válida para a final Special Edition:

1) #27 Lucas Mendes, PROAM, 58s597

2) #18 Dudu Trindade, PROAM, 58s598

3) #78 Léo Yoshii, AM, 59s017

4) #08 Alexandre Kauê/ Tiago Kfouri, AM, 59s106

5) #79 Rafael Seibel, PROAM, 59s318

6) #54 Diogo Moscato, PROAM, 59s486

7) #19 Luís Debes, AM, 59s616

8) #01 Elias Azevedo, AM, 59s764

9) #17 Walter Lester, AM, 1min00s101

10) #37 Matheus Roque/Marcus Índio, AM, 1min02s247

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Sexta-feira, 04 de novembro

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 05 de novembro

09h15 às 10h00 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h45 às 13h15 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 06 de novembro

07h30 às 07h40 – Warmup

09h00 às 10h00 – Visitação de boxes

09h00 às 09h30 – Show Negretti

09h30 às 10h00 – Desfile de motos

10h40 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h30 às 15h30 – Volta rápida

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: