GT Sprint Race: ‘Mítica’ Interlagos será palco de etapa Brasil

O Autódromo José Carlos Pace será o local da segunda etapa da GT Sprint Race Brasil e a terceira etapa do calendário da temporada 2021, nos dias 26 e 27 de junho. Estão confirmados 30 pilotos que competem sozinhos ou em dupla, com as belíssimas máquinas de 300 cavalos e motor V6 do campeonato. O grande encontro promete um final de semana repleto de adrenalina e velocidade.

A GT Sprint Race, que está na 10ª edição, retorna a um dos autódromos mais tradicionais do país e um dos que abrigou mais etapas da competição, entre elas, a primeira prova da história, foram 20 etapas (42 corridas), sem contar os dias e as horas de treinos extras no que serviram para a preparação e desenvolvimento dos carros de competição. E ainda, foi o palco de muitas das inovações da categoria, como a Super Pole, Match Point e Corrida dos Campeões. Está atrás apenas do Autódromo Internacional de Curitiba, que sediou 23 etapas, sendo 46 corridas.

Os pilotos experientes ou novatos, divididos nas categorias PRO, AM ou PROAM, vão acelerar forte em busca de vitórias para defender ou melhorar as suas posições no campeonato nos 4.309 metros do circuito paulistano contemplado com um layout bem elaborado, algumas elevações acrescentando ainda mais diversão ao desafio.

O autódromo está entre os poucos no mundo com traçado no sentido anti-horário, dessa forma proporciona carga adicional de esforço físico exigido aos pilotos. O desnível de 58 metros entre o ponto mais alto (Reta da Largada) e o mais baixo (Reta Oposta) oferece maior nível de dificuldade, possui diversos pontos de ultrapassagem, tem boa cobertura asfáltica e com grande aderência. Conta com uma infraestrutura completa, incluindo 23 boxes de 216 m² cada.

Com 81 anos, o circuito é elogiado e venerado por pilotos de campeonatos nacionais e internacionais, como a F1. Entre as características da pista estão também as suas 15 curvas, além da Reta Principal – Reta dos Boxes (uma das mais longas de todos os circuitos) e da Reta Oposta, tem pontos famosos como as curvas “S do Senna”, do Laranjinha, Pinheirinho e do Mergulho; assim como, a Curva do Sol, do Sargento, do Lago, da Ferradura, do Café, Bico de Pato e da Junção.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato Brasil com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A programação em Interlagos prevê na sexta-feira e sábado, dias 25 e 26, os treinos de shakedown, os treinos oficiais e os classificatórios. No domingo, 27, haverá a disputa de duas corridas com transmissões ao vivo no Motorsport.com.

PROMOÇÃO QUER CONHECER NOVOS NARRADORES

Em 2021 o Motorsport.com leva todas as emoções da GT Sprint Race e além da cobertura da categoria que mais cresce no Brasil, quem sonha em um dia narrar os pegas mais insanos nas pistas brasileiras pode dar o primeiro passo para esse objetivo.

A partir de hoje, o aspirante a narrador pode participar da promoção que vai dar ao melhor candidato a possibilidade de acompanhar a cobertura da GTSR em Interlagos. Para isso, basta narrar o pega entre Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e Nathan Brito que ocorreu em Goiânia (o vídeo está logo abaixo) e enviar o material em áudio e vídeo ou apenas áudio, para o WhatsApp número (11) 97822-6569. Quem precisar do arquivo do vídeo, pode clicar aqui.

Aquele que for eleito o melhor narrador virá a São Paulo para acompanhar os bastidores da etapa de Interlagos da GT Sprint Race nos dias 26 e 27 de junho.

