Na tarde deste sábado, foram realizados os dois treinos classificatórios para a etapa do Velocitta da Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do esporte a motor brasileiro. E quem larga na pole position na primeira de duas corridas neste domingo é Diogo Moscato.

Estreante na GTSR em 2022 e piloto da classe PROAM, a divisão intermediária da competição, ele registrou a marca de 1min39s397 e garantiu a posição de honra para a prova inaugural do fim de semana, com largada prevista para aproximadamente 10h da manhã, ao vivo no Motorsport.com.

Com a pole position, Moscato confirmou o bom desempenho demonstrado ao longo dos últimos dias: o baiano liderou o treino extra de sexta-feira e foi o segundo mais rápido na sessão livre inaugural deste sábado.

Agora, o competidor caça mais um pódio na GTSR, após conseguir um top 3 em seu debute na categoria, logo na etapa de Santa Cruz do Sul (RS), que deu o pontapé inicial à temporada 2022 -- o Velocitta recebe justamente a segunda rodada da competição neste ano.

Primeiro e segundo colocados do grid no mesmo milésimo

Além da posição de honra no grid, o jovem de 17 anos tem de comemorar por ter registrado sua volta voadora antes de Arthur Gama, seu concorrente na classe PROAM, a divisão intermediária da GTSR. Ambos marcaram 1min39s397, mas Moscato fica com a pole por ter registrado o giro antes.

A terceira colocação ficou com Gerson Campos, pole da classe PRO, a categoria de elite da GTSR. Ele ficou à frente das duplas Raphael Teixeira/Thiago Camilo (PRO) e Jorge Martelli/Rodrigo Sperafico (PRO), respectivamente. Na classe AM, a divisão mais democrática da competição, a posição de honra do grid de largada da corrida 1 ficou com Giovani Girotto. Veja a tabela de classificação completa abaixo:

As duas corridas da etapa do Velocitta você acompanha ao vivo no site do Motorsport.com. A programação completa da rodada disputada em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo, você vê abaixo:

Domingo, 03 de abril

10h00 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

13h15 - Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

