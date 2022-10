GT Sprint Race: oval é a novidade da próxima etapa, em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A organização da Dignity Gold GT Sprint Race acaba de anunciar uma novidade para o oitavo evento de sua temporada 2022. As disputas finais do torneio Special Edition, marcadas para os dias 4, 5 e 6 de novembro, serão realizadas no traçado do anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A pista em estilo oval, de 2.695 metros de extensão e apenas três curvas, é inédita dentro das onze temporadas da categoria, uma das principais do esporte a motor nacional.

A iniciativa vem ao encontro de todo o planejamento para a próxima fase da GTSR, que em 2023 promete tornar a competição ainda mais ferrenha. É neste tipo de disputa, nos ovais, que costumam acontecer as mais emocionantes ultrapassagens, bem como as pilotagens mais rápidas, sem contar as pequenas diferenças de tempo cronometrado entre os carros nos treinos classificatórios, o que aumenta a competitividade.

Por estas razões, a fórmula será aplicada em Goiânia e promete um espetáculo tanto para quem compete quanto para quem vai assistir. Como 'aperitivo', basta lembrar das provas que aconteciam no anel externo do autódromo de Curitiba, recentemente demolido na região de Pinhais (PR).

No caso da capital de Goiás, a pista de Goiânia é considerada uma das mais seguras do País, com largas áreas de escape, e ostenta a maior reta do Brasil, com cerca de um quilômetro. “Como já utilizamos o circuito misto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, tivemos a ideia de não repetir traçados ao longo do calendário. E, a princípio, a etapa já seria realizada no oval do Autódromo de Brasília, de modo que alteraremos apenas a cidade”, disse Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race.

"Temos convicção de que a final do Special Edition terá 'pegas' para acelerar o coração do fã de esporte a motor. O circuito foi palco da abertura do torneio, em grande estilo, e, agora, esperamos concluir este campeonato com muito êxito", acrescentou.

Calendário da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

