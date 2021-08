A oitava edição do Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea, competição realizada anualmente pelo Comitê Brasileiro de Acrobacia e Competições Aéreas (CBA), aconteceu de 19 a 21 de agosto, no Aeroparque de Aldeia da Serra, em Palmeira (PR).

O evento teve patrocínio da GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo nacional, que ainda expôs suas máquinas. Outra atração foi a esquadrilha da fumaça, que fez passagens na cidade de Curitiba na sexta-feira (20) e no evento no sábado (21).

Estiveram reunidos 42 pilotos, sendo a maior edição da história do CBA, que comemorou os dez anos da fundação da entidade. Estes pilotos, em suas respectivas categorias (Básica ou Esporte), fizeram suas sequências utilizando 30 aviões, que incluíram modelos como o clássico biplano Bucker, os monomotores de asa alta Decathlon e Super Decathlon, e os monomotores de asa baixa RV-6, RV-7A e RV-8A.

Além destes, estiveram outris modelos com o Extra 300, Sukhoi SU-26, os biplanos Christen Eagle II e Pitts e o charmoso Cap-10B. De acordo com as normas da organização, a competição ocorreu em aeródromo privado com pista asfaltada de 1500 metros.

Todas as aeronaves estiveram ahangaradas durante todo o evento. O Aeroparque Aldeia da Serra, em Palmeira (PR), é um empreendimento planejado para operações de aeronaves de pequeno e médio porte. A localização é estratégica por dispor de acesso terrestre por meio de rodovias e vias de alto fluxo, a minutos de grandes centros como Curitiba, Campo Largo e Ponta Grossa.

Regulamento

Conforme o boletim oficial do Campeonato puderam participar pilotos “com habilitação Monomotor Terrestre (MNTE) em dia ou que leve consigo um ‘Safety Pilot’ que seja aprovado pela organização da prova com a habilitação em dia”.

O ‘Safety Pilot’ é um piloto de segurança avaliado que auxilia e garante a proteção. Além dos competidores, o Campeonato é formado por diretor de prova, juiz chefe, júri, comitê técnico, coordenação de voluntários, diretor de operações e de segurança de voo.

