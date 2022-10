GT Sprint Race: Pilotos da PROAM de olho no regulamento para decisão do Special Edition

Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos chegam para a terceira e última etapa da GT Sprint Race - Special Edition, entre os dias 4 a 6 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), com otimismo e carros competitivos. O certame promete exigir boa estratégia para o treino classificatório que contará pontos para as três corridas do final de semana.

Além disso, serão 86 pontos em jogo na tabela de classificação do torneio nas categorias PRO, AM e PROAM, a tomada de tempos vale 25 pontos ao pole, a primeira e a segunda corrida recebem uma bonificação, 18 pontos cada, e embate final serão mais 25 pontos.

Diogo Moscato (#54) lidera a tabela de classificação na categoria PRO, com 141 pontos, seguido por Arthur Gama (#09), 109 e Rafael Seibel (#79), 88, Lucas Mendes (#88), 86, Dudu Trindade (#18), 79 e Antonio Junqueira (#61), 59.

“Para a final do Special Edition não só miramos o título desse campeonato, mas também sair com a liderança do geral. Então, a estratégia é não ter muitos riscos desnecessários”, menciona Diogo Moscato, de Salvador (BA). “Nosso objetivo é sair com todos os 86 em mãos”, afirmou.

Já o vice-líder, Arthur Gama diz que está focado para a busca do título. “A expectativa é altíssima. Goiânia é uma pista que gosto bastante. Mesmo tendo uma diferença na tabela para o líder, temos muitos pontos em jogo ainda. Por ser no anel externo, acredito que a corrida será muito mais pegada, com mais pilotos buscando as primeiras colocações. Por isso, a etapa será de muito difícil, precisamos na estratégia e posicionamento”, afirmou o piloto de Porto Alegre (RS).

Sistema de classificação e pontuação

O treino classificatório terá duas voltas lançadas, que formará os grids para as corridas 1 e 2. Definido o grid, o pole position poderá trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que na segunda terá a posição escolhida invertida. Por exemplo, se o vencedor escolheu se mantiver na pole na Corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte; por outro lado, se optar pela terceira posição na primeira, partirá da oitava posição na segunda corrida. Essa escolha só poderá afetar até a 10ª posição. As classificações entre a 11ª e a última do grid não entram nessa regra, permanecendo cada carro na localização definida no treino, seguindo as regras do regulamento do torneio.

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição. A regra do pole e esta somatória de pontos, só serão aplicadas após a devida divulgação dos resultados de cada prova pelos Comissários Desportivos.

Os pontos conquistados no treino classificatório e nas três corridas de cada etapa da Special Edition serão considerados no resultado geral de todo o torneio, mas cada prova seguirá um sistema diferente de pontuação. Para o treino classificatório e a última corrida seguem esta ordem conforme a classificação: 1º lugar, 25 pontos; 2º, 20; 3º, 16; 4º 14; 5º, 12; 6º, 10; 7º, 08; 8º, 06; 9º, 04; 10º, 03; 11º, 02 e 12º, 01. Já para a corrida 1 e 2, a pontuação será a seguinte: 1º, 18 pontos; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º, 14; 6º, 13; 7º, 12; 8º, 11; 9º, 10; 10º, 09; 11º, 08; 12º, 07; 13º, 06; 14º, 05; 15º, 04; 16º, 03; 17º, 02 e 18º, 01.

As nove etapas que compõe o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (duas etapas) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

O último encontro da edição 2022, onde serão conhecidos os campeões do campeonato Overall e do campeonato Brasil, será no Autódromo de Londrina, no Paraná, programado para o dia 10 de dezembro.

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após seis corridas)

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 141 pontos

2) #09 Arthur Gama, 109

3) #79 Rafael Seibel, 88

4) #88 Lucas Mendes, 86

5) #18 Dudu Trindade, 79

6) #61 Antonio Junqueira, 59

7) #01 Luca Milani/ Roberto Milani, 49

8) #61 Marcus Índio, 36

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 145 pontos

2) #13 Rafael Dias, 112

3) #77 Pedro Costa, 105

4) #37 Ayrton Chorne, 92

5) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 87

6) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 71

7) #77 Felipe Baptista, 65

8) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 65

9) #77 Dudu Barrichello, 40

AM

1) #19 Luís Debes, 106 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 99

3) #16 Léo Martins, 93

4) #78 Léo Yoshii, 71

5) #31 Roberto Possas, 60

6) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 54

7) #17 Walter Lester, 41

8) #31 Cello Nunes, 37

9) #07 Mario de Lara, 15

