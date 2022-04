Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa do campeonato da GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, em sua 11ª temporada, será disputada no próximo final de semana, entre os dias 29 de abril e 1º de maio, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Serão 20 carros e 30 pilotos, acelerando pelos 4.309 metros de extensão da pista paulistana.

Rodrigo Sperafico e Jorge Martelli, que revezam o volante do GTSR #87, dizem que vão acelerar para angariar pontos preciosos na tabela de classificação da categoria PRO.

“Estamos ansiosos para termos melhores resultados. A meta é a de chegar entre os três primeiros e subir posições no campeonato”, destacou Sperafico.

“Sempre sou muito otimista, quando me perguntam sobre a expectativa de uma corrida, e esta não é diferente. Estou me preparando para buscar o melhor resultado possível, em um circuito que considero como um dos melhores e onde também já obtive ótimos resultados. Sem contar que, nesse formato de Super Pole, vai ficar mais interessante ainda”, salientou o catarinense Jorge Martellli, que reside atualmente no Mato Grosso.

A programação prevê a entrada dos pilotos na pista com os carros na sexta-feira, 29, para um treino extra, às 16 horas, com 45 minutos de duração. No sábado, 30, dois treinos oficiais, às 8h55 e 12h30, e os grids de largada serão definidos a partir das 16 horas, no qualificatório.

O treino classificatório (Q1), disputado no sábado (30), terá 10 minutos para todos os carros na pista. A Super Pole (Q2), sistema de qualificação utilizada em competições tradicionais de Turismo, é destinada apenas para os 10 pilotos mais rápidos em mais 10 minutos.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas cada), todas no Brasil (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e o “Special Edition”, com três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), e três corridas em cada uma. Nesta edição serão três títulos distintos da Sprint Race: Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. E, ainda, o título do minitorneio do Rookie Of The Year.

Você poderá acompanhar as corridas em Interlagos com transmissões ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube.

Veja como foi a segunda etapa do campeonato, no Velocitta

