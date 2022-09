GT Sprint Race: pilotos gaúchos são destaque na etapa de Tarumã

Carregar reprodutor de áudio

Uma legião de pilotos do Rio Grande do Sul está garantida no sétimo evento da temporada da Dignity Gold GT Sprint Race, que está sendo disputada neste fim de semana no Autódromo Internacional de Tarumã, na região metropolitana de Porto Alegre. Quatro nomes em todo o grid irão representar as cores da bandeira do estado: César Ramos, Arthur Gama, Vitor Genz e Cassiano Lopes.

Arthur Gama é outro representante local na disputa e também está animado com o inédito fim de semana do automobilismo brasileiro. “O nível dos pilotos da categoria é bem alto, todo mundo é bem experiente”, explica o piloto do GTSR #09. “É uma pista bastante desafiadora. Já fiz vários treinos e corridas aqui em Tarumã, então me sinto um pouco em casa”, completa o condutor natural de Porto Alegre.

Vencedor da etapa de Tarumã no ano passado, César Ramos está confiante em repetir um bom resultado. “Por mais que eu seja gaúcho só corri uma vez em Tarumã pela Stock Car em 2017 e no ano passado aqui pela GT Sprint Race. A expectativa é fazer um bom trabalho ao longo dos treinos e obter uma boa posição de largada“, diz o competidor nascido em Porto Alegre (RS) e mora em São Paulo (SP).

Também estão bastante ansiosos para estrear na categoria são os pilotos Vitor Genz, nascido em Porto Alegre, e Cassiano Lopes, natural de Novo Hamburgo. Eles irão dividir o GTSR#37. “Tarumã é minha pista de casa. Nesse autódromo aprendi a dirigir e a pilotar ao mesmo tempo. Não sabia nem tirar o pé da embreagem direito, mas já dava algumas voltas boas”, destaca Genz.

“Estou extremamente feliz de poder estar fazendo a minha primeira corrida nesta pista, com tantas lembranças e tão querida por mim e por todos os gaúchos”, completa Cassiano.

Na tarde desta sexta-feira, a primeira atividade para os 29 pilotos inscritos foi realizado um treino extra, às 14h50. Amanhã, acontecem os dois treinos oficiais da sétima etapa com início às 09h45. Os treinos classificatórios serão às 16h20 e às 16h40 com 10 minutos cada, com transmissão ao vivo pelo Youtube da GT Sprint Race. A corrida 1 neste domingo, está marcada para as 09h10, enquanto a corrida 2 começa as 12 horas (ambas no horário de Brasília).

Confira o elenco da etapa de Tarumã:

#77 Pedro Costa / Léo Torres, PRO

#82 Gerson Campos, PRO

#87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, PRO

#13 Rafael Dias, PRO

#19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, PRO

#21 Thiago Camilo/Rapha Teixeira, PRO

#12 César Ramos/ Edgar Bueno Neto, PRO

#01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO

#78 Leonardo Yoshii, AM

#08 Alexandre Kauê, AM

#31 Roberto Possas, AM

#72 Giovani Girotto, AM

#17 Walter Lester, AM

#56 Brendon Zonta, PROAM

#37 Vitor Genz/Cassiano Lopes, PROAM

#18 Dudu Trindade, PROAM

#09 Arthur Gama, PROAM

#88 Lucas Mendes / Marco Garcia, PROAM

#54 Diogo Moscato, PROAM

#79 Rafael Seibel, PROAM

#61 Antonio Junqueira, PROAM

Programação Dignity Gold GT Sprint Race |Etapa de Tarumã

Sexta-feira, 16 de setembro

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown 1

11h30 às 12h45 - GT Sprint Race – Shakedown 2

14h50 às 15h35 – GT Sprint Race – Treino extra

Sábado, 17 de setembro

09h00 às 09h30 – Briefing

09h45 às 10h30 – Treino oficial 1

13h00 às 13h45 – Treino oficial 2

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 1

16h40 às 16h50 – Treino classificatório 2

Domingo, 18 de setembro

07h45 às 07h55 – Warm-up

09h10 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

