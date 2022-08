Carregar reprodutor de áudio

No último final de semana aconteceu a segunda edição do campeonato Special Edition da GT Sprint Race, em Interlagos (SP). Os termômetros chegaram a marcar 8°C, mas Rafa Dias tratou de esquentar a pista logo na primeira corrida oficial, quando seu carro #13 sofreu uma faísca no motor que entrou em chamas durante a prova.

Apesar das imagens impressionantes, este pode ser um incidente comum no automobilismo. Disciplinado, Rafa ainda teve a concentração necessária para levar o carro até o ponto de resgate mais próximo, graças as orientações recebidas durante o brieffing com os diretores de prova e saiu ileso da situação.

Passado o susto, Rafa Dias voltou para a pista ainda mais quente cravando primeiro lugar na 2ª corrida oficial e 2º lugar na 3ª corrida oficial representando a categoria PRO.

Com o feito, Rafa Dias assume o 2º lugar PRO no campeonato Special Edition GT Sprint Race, logo atrás de Thiago Camilo #21.

A disputa continua dia 18 de setembro no circuito de Tarumã-RS, onde o resultado final será decidido.

Veja como foi a Special Edition

