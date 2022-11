GT Sprint Race: Rafa Seibel de olho no título da Special Edition

Carregar reprodutor de áudio

O final de semana promete muitas emoções no traçado oval (anel externo) com 2.695m e três curvas do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Rafa Seibel quer pódio nas três corridas para buscar o título da Special Edition da GT Sprint Race na categoria PROAM. Com 88 pontos e na terceira colocação da tabela do torneio, o piloto está confiante para bons resultados no certame.

“As expectativas são muito boas, já tivemos uma passagem em Goiânia este ano na Special Edition, com corridas super proveitosas e conquistas relevantes, um P2 e um P3, ainda mais por nunca ter andado no traçado. Treinei bastante para essa etapa, principalmente agora com a novidade do oval, bem recebida tanto por mim quanto pelo grid todo. E essa é o DNA da Sprint Race de sempre inovar, trazer novos desafios o que ficam mais atraentes", afirmou Seibel.

"Então, vai mudar a chavinha do traçado no oval, como características que devem ser de disputas mais acirradas do que tem sido na temporada toda. Estou super satisfeito de ter retornado nesta edição e estar brigando de igual para igual com os pilotos da minha categoria, com a molecada."

A terceira e última etapa do Special Edition e oitavo evento da GT Sprint Race 2022 em Goiânia (GO) terá três corridas programadas. O Motorsport.com faz a cobertura completa no site e transmite as corridas em nosso canal de YouTube. Veja abaixo a programação:



Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Sexta-feira, 04 de novembro

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h10 às 12h50 – Treino extra

15h00 às 15h30 – Briefing presencial

16h00 às 16h45 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 05 de novembro

09h15 às 10h00 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h45 às 13h15 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 06 de novembro

08h00 às 08h10 – Warmup

09h30 às 10h30 – Visitação de boxes

10h00 às 10h30 – Show Negretti

10h00 às 10h30 – Desfile de motos

10h40 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h45 às 15h45 – Volta rápida

