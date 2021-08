O treino classificatório para a primeira das três etapas da Special Edition da GT Sprint Race em Tarumã (RS) movimentou o autódromo o começo da tarde deste sábado: Sergio Ramalho, em sua primeira temporada na categoria, repetiu o bom desempenho dos treinos e garantiu a pole geral, marcando o tempo de 1min10s709. Outros dois pilotos da PRO ficaram em segundo e terceiro: Zezinho Muggiati (GTSR#37) e Weldes Campos (GTSR#11).

Nas outras duas categorias, os destaques desta tarde de temperatura agradável no circuito gaúcho foram Pedro Aizza, na PROAM, e Giovani Girotto, na AM. A primeira corrida será às 16h05 e as duas decisivas acontecem neste domingo, às 09h20 e às 12h30.

Em celebração às dez temporadas da GT Sprint Race, o pole Sergio Ramalho recebeu o prêmio R$ 10 mil. Os vencedores de cada corrida 'no geral' também receberão um prêmio de R$ 10 mil. Ao todo, em 2021, o minitorneio Special Edition distribuirá R$120 mil como prêmio aos 'campeões'. Os valores serão em crédito para serem utilizados na próxima temporada da GT Sprint Race.

Os nove eventos que compõem o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.